Mourinho: "No me gustaría que Mayoral saliera de la Roma"

El portugués José Mourinho, técnico del Roma, aseguró este sábado que cuenta con el español Borja Mayoral para la presente temporada y que no le gustaría que dejara el club, pues afrontar el curso con solo dos delanteros, el inglés Tammy Abraham y el uzbeko Eldor Shomurodov, sería "un riesgo demasiado grande".



"Cuento con Mayoral. Necesitamos a tres delanteros, con dos es un riesgo demasiado grande en una temporada. A veces vamos a querer jugar con dos delanteros y tendremos los partidos de Liga Conferencia el jueves y la necesidad de viajar tras jugar el domingo", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa a la visita liguera al Salernitana.



"Para mí es un buen jugador, de calidad. El año pasado se adaptó bien, marcó goles. Trabaja bien, es un buen chico y un buen profesional. No me gustaría que saliera del Roma", agregó.



Mayoral juega en el Roma desde el año pasado en calidad de cedido procedente del Real Madrid. En su primera campaña italiana, con el portugués Paul Fonseca en el banquillo, marcó diez goles en la Serie A y siete en la Liga Europa, siendo suplente del bosnio Edin Dzeko.



El delantero español, de 24 años, ha visto reducirse su protagonismo hasta este momento con la llegada de Mourinho. Jugó nueve minutos en la ida de la fase de clasificación a la Liga Conferencia contra el Trabzonspor y no jugó en la Serie A ante el Fiorentina ni en la vuelta de la competición europea.



Mourinho también repasó la salida del portugués Cristiano Ronaldo del Juventus y su regreso al Manchester United, una operación que le parece "el negocio perfecto".



"Lo único que digo, que me parece evidente, lógico, es que si el Juventus, Cristiano y el United están felices, es el negocio perfecto. No creo que sea necesario hablar de Cristiano, es uno que lleva veinte años jugando, marcando y ganando. No hacen falta palabras", dijo.