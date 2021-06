Borja Valero 'cuelga las botas'

Liga Italiana

El español Borja Valero, que jugó la última temporada en el Fiorentina, anunció este miércoles su retirada del fútbol a los 36 años con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que da las gracias a todos los equipos que representó.



"Llegó ese momento que siempre parece lejano, el de dejar de jugar al fútbol. Me habría gustado hacerlo ante la curva Fiesole (la curva símbolo de los aficionados del Fiorentina), pero lamentablemente en el fútbol, como en la vida, no todo depende de nosotros", escribió Borja Valero en perfecto italiano.



"Doy las gracias a todos los clubes en los que tuve el honor de jugar, el Real Madrid, el Mallorca, el West Bromwich, el Villarreal, el Inter de Milán y el Fiorentina", agregó.



Borja Valero decidió dejar el fútbol tras no renovar su contrato con el Fiorentina, que expira este miércoles.



"Gracias a los muchos entrenadores y compañeros, sin vosotros no lo lograría. A mi mujer y a mis hijos Álvaro y Lucía, os quiero mucho. Y a vosotros, los florentinos, habéis sido mi victoria más grande. Gracias de corazón. Nos veremos por la ciudad", concluyó.



El ya excentrocampista español siempre ha manifestado su profundo amor por Florencia y destacó repetidamente que le gustaría vivir allí también tras su retirada.

Crecido en la cantera del Real Madrid, Borja Valero formó parte del equipo que ganó la Liga española 2006-2007 con Fabio Capello en el banquillo. Con la camiseta blanca disputó tres partidos.

Vivió los momentos más altos de su carrera en el Villarreal y en el Fiorentina, al que llegó en 2012 y con el que disputó 233 partidos.



Su etapa en Florencia se dividió en dos períodos, pues entre 2017 y 2020 jugó en el Inter de Milán. EFE