El Milan humilla al Juventus en Turín y le empuja hacia el abismo

Liga Italiana

Domingo 9| 4:35 pm





Roma. El Milan dio una lección al Juventus este domingo y le arrolló 0-3 en el Allianz Stadium turinés, lo que le permitió asentarse en los puestos de Liga de Campeones de la Serie A a costa del conjunto juventino, que quedó quinto y actualmente fuera de la Copa de Europa a tres jornadas del final.

Unos golazos del español Brahim Díaz y del croata Ante Rebic, unidos a un cabezazo del defensa inglés Fikayo Tomori, dieron un golpe a la Serie A y al Juventus, cuyo revés pudo ser aún más duro de no fallar el marfileño Frank Kessie una pena máxima.



Salió fuerte el Juventus, con el portugués Cristiano Ronaldo y el español Álvaro Morata de titulares en la delantera, pero el Milan logró aguantar el empuje y, poco a poco, se apoderó del balón, hasta llegar a crear potenciales situaciones peligrosas en el área rival.



Fue de menos a más el cuadro de Stefano Pioli y, pocos segundos antes del descanso, consiguió el gol de la ventaja, obra de Brahim con un maravilloso derechazo curvado a una escuadra que Giorgio Bonucci no pudo salvar bajo palos.



Fue un golpe psicológico para el Juventus, que pudo capitular antes de la hora de juego cuando Chiellini provocó un penalti por un claro toque con una mano en el área, a disparo de Brahim. Kessie, un especialista habitualmente desde los once metros, fue hipnotizado por el meta polaco Wojciech Szczesny, quien logró repeler su disparo.



Se le sumaron las noticias negativas al Milan, pues poco después tuvo que retirarse Ibrahimovic por un esguince en la rodilla izquierda. Pero la noche del Allianz Stadium premió al equipo más organizado y el que tuvo las ideas más claras.



La reacción juventina se quedó en un disparo con la pierna izquierda de Cristiano que salió desviado, mientras que el Milan llegaba cada vez con más peligro a la zona de Szczesny.



Y su empuje se concretó con dos grandes goles en el espacio de cuatro minutos. Rebic colgó el balón en una escuadra con un gran disparo con la pierna derecha desde 20 metros en el minuto 78 y Tomori completó una goleada histórica con un perfecto cabezazo en el 82.



El Milan se asentó en plenos puestos de Liga de Campeones mientras que el Juventus se encuentra cada vez más contra las cuerdas, quinto en la tabla y con partidos exigentes contra el Sassuolo e Inter, antes de cerrar el curso contra el Bolonia. EFE