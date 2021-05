Fonseca: "Mourinho hará un gran trabajo en el Roma"

Liga Italiana

El portugués Paulo Fonseca, técnico del Roma, aseguró este miércoles, en la víspera de la vuelta de las semifinales de la Liga Europa contra el Manchester United, que su compatriota José Mourinho, ya anunciado como su sustituto en el banquillo romanista a partir de la próxima temporada, hará un "gran trabajo".



"Para mí la profesionalidad es un valor sagrado. Estoy bien, estoy aquí hoy con la misma motivación con la que llegué el primer día. Estoy motivado, quiero hacer lo mejor para el Roma hasta que me quede. Mourinho es un gran entrenador, todos lo sabemos, hará un gran trabajo en el Roma", afirmó Fonseca en la rueda de prensa previa al Roma-Manchester United.



"No es el momento más difícil de mi carrera. Vivo este momento con normalidad, profesionalidad, enfocado en mi trabajo hasta el último día", agregó.



Fonseca dirigirá al Roma este jueves contra el Manchester United en busca de un milagro deportivo, pues su equipo debe remontar el 2-6 sufrido en Old Trafford.



"Obviamente no es fácil ganar 4-0 al Manchester United, pero en el fútbol puede pasar de todo. Nada es imposible. Yo tengo fe" dijo.



"Espero un partido difícil. Enfrentarse al Manchester United siempre es complicado. El resultado le favorece, pero nosotros queremos ganar, luchar hasta el final", añadió. EFE