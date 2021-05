Mourinho y la Roma, a relanzarse y reinventarse

Liga Italiana

Dos semanas después de ser destituido como técnico del Tottenham Hotspur, el portugués José Mourinho decidió subir a un nuevo tren y, en busca de reivindicarse y, quizás, reinventarse, aceptó la oferta de la Roma para regresar al fútbol italiano, donde vivió las páginas más intensas y exitosas de su carrera al frente del Inter.



Mourinho, exentrenador de Real Madrid, Inter, Chelsea o Manchester United, acordó con la propiedad americana de la Roma entrenar al primer equipo a partir de la próxima campaña, con un contrato hasta el 30 de junio de 2024, para abrir un proyecto deportivo que devuelva al club capitalino a la elite del fútbol.



El entrenador portugués, que fue el enemigo número uno de la Roma en su etapa de dos años en el Inter de Milán y que negó al conjunto romanista el Scudetto de 2010 en la última jornada, defenderá ahora los colores "giallorossi" en busca de relanzar a la plantilla y a sí mismo.



Necesita cambiar la dinámica Mourinho, después de que sus últimas experiencias no estuvieron a la altura de su pasado. Su último trofeo se remonta a la Liga Europa conquistada con el Manchester United en 2017, mientras que su etapa en el Tottenham acabó sin títulos y con graves carencias de juego.



Quizás también por esa razón y porque su estilo dejara de encajar en Inglaterra, Mourinho decidió regresar a un fútbol más táctico y pausado como el italiano, en un club que necesita a un guía de carisma para sacar el máximo provecho de sus potencialidades.



En Italia nadie imaginaría, después del pasado interista de Mourinho, oír al luso gritar "¡Daje Roma!" (Dale Roma). De hecho, el comunicado del conjunto romanista dejó boquiabierto a Italia y a Europa.



"Doy las gracias a la familia Friedkin (dueña de la Roma) por haberme elegido para este gran club y permitirme formar parte de su visión. Después de hablar con la propiedad y (el director deportivo) Tiago Pinto, entendí de forma inmediata cuánto es de alta la ambición de este club", afirmó Mourinho.



"Esta pasión es la misma que me motiva desde siempre y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de los aficionados de la Roma me ha convencido a aceptar este cargo y estoy ansioso por empezar la próxima temporada. ¡Daje Roma!", agregó.



Siguen en la memoria los momentos más tensos vividos entre Mourinho y la Roma, como cuando el luso cargó contra Claudio Ranieri, entonces preparador romanista, o cuando destacaba que el año del club "giallorosso" acabaría con "cero títulos".



Mourinho se comprometió con la Roma hasta 2024 y el club destacó que es "uno de los más ganadores de siempre", con 25 trofeos levantados al cielo.



"Estamos felices por dar la bienvenida a José Mourinho en la familia de la AS Roma. José es un campeón que ha ganado trofeos a todos los niveles y garantizará liderazgo y experiencia extraordinarios para nuestro ambicioso proyecto", dijeron Dan y Ryan Friedkin, respectivamente, presidente y vicepresidente del Roma.



"El fichaje de José representa un gran paso adelante en la construcción de una mentalidad ganadora y sólida", agregaron.



El 1 de julio, primer día oficial de la nueva temporada, marcará un nuevo inicio para la Roma y para un Mourinho que sigue en busca de su mejor versión.



Tomará el mando de un equipo en el que triunfa la técnica y la fantasía, con jugadores como el armenio Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, los españoles Pedro Rodríguez o Gonzalo Villar o el francés Jordan Veretout.



La hinchada romanista se ha acostumbrado este curso a ver al equipo jugar un fútbol atractivo, aunque no suficientemente concreto para competir por los máximos objetivos.



El equipo es séptimo en la tabla, ya fuera de la próxima Liga de Campeones, y perdió 2-6 contra el Manchester United en la ida de las semifinales de la Liga Europa.



Una mezcla entre la fantasía del actual equipo y la alta preparación y tensión táctica en la que cree Mourinho puede ser, desea la Roma, la receta correcta para volver a triunfar.

EFE