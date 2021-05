Conte: Es uno de los triunfos más importantes de mi carrera

Liga Italiana

Domingo 2| 4:01 pm





(EFE).- Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, aseguró que el título liguero conquistado oficialmente este domingo es "uno de los triunfos más importantes" de su carrera y reconoció que fichar por el conjunto milanés tras su pasado en el Juventus, histórico rival interista, "no fue fácil". "Es uno de los triunfos más importantes de mi carrera. Decidir fichar por el Inter no fue fácil, además en un momento en el que el equipo no estaba preparado para ganar", dijo Conte en la televisión italiana "Rai". "El rival, además, era un Juventus por el que trabajé durante muchos años. Llevaba nueve años dominando, pero hoy podemos decir que nuestros sacrificios han tenido premio", agregó. Conte fue capitán del Juventus en su carrera de jugador y fue además el técnico que ganó los primeros tres títulos ligueros de la racha de nueve protagonizada por el club de 2011 a 2020. Fichó por el Inter en 2019 se levantó este domingo el primer trofeo de su carrera en el conjunto "nerazzurro". EFE