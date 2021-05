El español Pep Clotet mantiene vivo el sueño de ascenso del Brescia

Liga Italiana

Dirigido por el español Pep Clotet, el Brescia logró este sábado un trascendental triunfo por 3-1 contra el Spal de Ferrara en la Serie B y se mantuvo vivo en la pelea por una plaza en las eliminatorias de ascenso a la Serie A.



El Brescia tumbó a un Spal (3-1) que estaba asentado en la zona que da acceso a las eliminatorias de ascenso y volvió a abrir la pelea, al colocarse a tan solo dos puntos del Chievo, octavo, y a tres del propio Spal, séptimo.



En la Serie B, los primeros dos equipos de la tabla, en este momento el Empoli y el Lecce, ascienden directamente a la Serie A, mientras que los conjuntos colocados entre la tercera y la octava posición jugarán los "playoff".



Clotet tomó el mando del Brescia el pasado febrero cuando el equipo luchaba por mantener la categoría y logró revitalizarlo, hasta abrirle horizontes en la lucha por la Serie A, que sigue siendo muy difícil, pero no imposible.



En particular en un campeonato como la Serie B, donde reina la imprevisibilidad. Este sábado, por ejemplo, el líder Empoli, absoluto dominador del campeonato, cayó contra el Ascoli, que lucha por la permanencia.



"Era consciente de que era una situación difícil porque el equipo había perdido confianza, pero me atraía mucho la idea de revertirla. Di confianza a los jugadores y trabajamos en un fútbol ajustado a lo que conocían. El equipo poco a poco fue mejorando. Mi objetivo fue olvidar el pasado y construir una mentalidad basada en el presente", afirmaba a EFE Clotet en una reciente conversación.



En sus primeros meses en Italia, el exentrenador de los juveniles del Espanyol o del Birmingham se encuentra muy a gusto con el estilo de fútbol del país transalpino.



"Me ha gustado muchísimo el fútbol italiano, me siento muy cómodo. Después de trabajar en Inglaterra tenía consciencia de que en Italia prima mucho el sentido táctico y eso es cierto, he visto una organización táctica superior a la que estaba acostumbrado", explicaba.



Su Brescia, entre muchas dificultades de una temporada aún más intensa de lo habitual a causa del coronavirus, adquirió nueva confianza y en los próximos tres partidos puede regalarse satisfacciones que hasta hace cuatro meses, cuando llegó Clotet, parecían utópicos. EFE