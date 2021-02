Lukaku y Lautaro, nuevos líderes de la Serie A

Liga Italiana

Roma. Un monumental belga Romelu Lukaku, que marcó un doblete y ofreció una asistencia al argentino Lautaro Martínez, le dio al Inter de Milán un triunfo por 3-1 este domingo contra el Lazio y le permitió alcanzar el liderato en solitario de la Serie A, tras el tropiezo del Milan, derrotado por el recién ascendido Spezia.



Los hombres de Antonio Conte no desperdiciaron la ocasión que le entregaron el sábado el Milan y el Juventus Turín, que perdieron frente al Spezia (0-2) y el Nápoles (0-1), respectivamente, y se hicieron con un punto de ventaja sobre el cuadro milanista, segundo.



Fue un triunfo de enorme peso para los equilibrios del campeonato, sobre todo considerado que el Juventus, nueve veces consecutivas campeón de Italia, se quedó a ocho puntos de la primera posición, aunque con un partido menos con respecto a sus rivales directos.



Fue la pareja ofensiva Lukaku-Lautaro la gran protagonista de la noche de San Siro. El belga dio una doble ventaja al Inter al descanso y frustró los entusiasmos del Lazio, tras el momentáneo 1-2 del argentino Gonzalo Escalante, con una tremenda acción personal al contragolpe, culminada con la asistencia para el 3-1 definitivo de Lautaro.



El delantero belga alcanzó además al portugués Cristiano Ronaldo al mando de la tabla de los máximos artilleros, con 16 goles. CR7 no vio puerta este sábado en la dura derrota sufrida por el Juventus, que pese a crear muchas oportunidades de gol, se rindió en el clásico contra el Nápoles ante un gol de penalti de Lorenzo Insigne.



El equipo de Gennaro Gattuso sumó un triunfo de enorme importancia en el momento más delicado de su temporada, tras la eliminación sufrida contra el Atalanta en las semifinales de la Copa Italia y la cita europea con el Granada ya inminente.



Gattuso deberá gestionar una situación delicada a nivel de lesiones, pues no podrá contar con el griego Kostas Manolas ni el belga Dries Mertens, lesionados, y vio como el mexicano Hirving Lozano y el colombiano David Ospina sufrieran molestias físicas el último sábado.



También el Juventus de Andrea Pirlo debe reaccionar de forma inmediata, pues visitará el próximo miércoles al Oporto en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, su competición "prohibida", en la que no levanta el trofeo desde 1996.



Victoria de gran importancia para el Atalanta, que necesitó un golazo del colombiano Luis Muriel en el 90 para derrumbar el muro defensivo del Cagliari, con un uruguayo Diego Godín protagonista con una prestación excelente.



El equipo de Bérgamo salió ganador de un duelo complicado, en el que el árbitro pitó y luego negó tras revisión del VAR un penalti a favor del Cagliari en el último suspiro.



"Desde mañana (por el lunes) pensaremos en el Madrid. El domingo jugamos contra el Nápoles y luego el miércoles tendremos el Madrid. Hasta ahora no nos dio tiempo para pensar en eso porque tuvimos muchos partidos", aseguró el técnico Gasperini al acabar el partido.



"Vimos jugar al Madrid, vimos que es un equipo fuerte más allá del período negativo que ha tenido. Cuenta con jugadores importantes, fuertes, rápidos, técnicos. Es un partido de grandísimo prestigio, hacer un partido de nivel contra el Madrid nos puede aportar mucho también para el campeonato", agregó.



En los otros encuentros disputados este domingo, el Roma arrolló 3-0 al Udinese con doblete del francés Jordan Veretout y gol del español Pedro Rodríguez, quien regresó tras perderse los últimos tres partidos por unos problemas musculares.



El equipo del portugués Paulo Fonseca, en el que fueron titulares los españoles Borja Mayoral, Pau López y Gonzalo Villar, llegará con entusiasmo a la cita contra el Braga del próximo jueves, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.



También triunfó el Sampdoria de Claudio Ranieri contra el Fiorentina (2-1) y el Sassuolo, que se impuso por 2-1 en el campo del colista Crotone. EFE