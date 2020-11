Brahim confiesa: Algún día que otro recibo algún mensaje de Zidane

Liga Italiana

Madrid. El español Brahim Díaz, delantero del Milan cedido por el Real Madrid, reveló este martes que "algún día que otro" recibe "algún mensaje" del técnico madridista, el francés Zinedine Zidane, y que en el equipo italiano está "demostrando" lo que puede dar porque, "jugando, uno disfruta".



Al referirse a su relación con Zidane, Brahim, que está concentrado en Madrid con la selección española sub-21, comentó en el programa 'Vamos' de Movistar+: "Tenemos un cariño especial y mutuo. Algún día que otro recibo algún mensaje de Zidane".



"Zidane no para de ganar títulos. Se cuestiona todo, pero al final cumple siempre", dijo sobre la actual situación del Real Madrid.



"No tengo ninguna duda de que mis compañeros del Real Madrid cumplirán los objetivos”, agregó al respecto.



Sobre su juego en el Milan, Brahim señaló: "Ahora estoy dando mi fútbol, demostrando lo que puedo dar y es mucho más fácil. Jugando, uno disfruta".



También se refirió a su conexión en el campo con el sueco Zlatan Ibrahimovic: "Tengo mucha conexión con Ibra. Me ha dado muchos consejos y me llevo bastante bien con él dentro y fuera del campo".