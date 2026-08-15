El adiós de una leyenda: el máximo goleador histórico de la Lazio se retira

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El histórico delantero italiano, Ciro Immobile, anunció oficialmente su retiro definitivo del fútbol profesional. La sorpresiva noticia fue confirmada este viernes a través de un comunicado emitido por su último club, el Paris FC.

Tras 17 años de una exitosa y extensa carrera, el atacante decidió poner fin a su trayectoria en las canchas. La institución francesa detalló que el jugador tomó esta decisión para dedicarle la mayor parte de su tiempo a su familia.

Un breve paso por Francia

El experimentado artillero de 36 años había llegado al conjunto parisino en febrero de este año, proveniente del Bologna. Durante su corta y última etapa en la Ligue 1, logró disputar 12 compromisos y agitar las redes en dos oportunidades.

Esta experiencia cerró una impresionante cuota goleadora a nivel de clubes que lo posiciona entre los grandes atacantes de su generación. A lo largo de su carrera, Immobile registró la envidiable marca de 306 tantos en 599 partidos oficiales.

Leyenda absoluta en la capital

Sin duda alguna, la etapa más brillante de su trayectoria la vivió vistiendo la emblemática camiseta de la Lazio. Durante ocho inolvidables temporadas en Roma, se consagró como el máximo goleador histórico del equipo con 207 dianas en 340 juegos. Allí levantó una Copa Italia y dos Supercopas, dejando una huella imborrable en el corazón de los aficionados romanos. Su instinto goleador lo llevó a conquistar la codiciada Bota de Oro europea en el año 2020.

Campeón de Europa y trotamundos

Ese mismo 2020 logró igualar el histórico récord de Gonzalo Higuaín al marcar 36 goles en una sola temporada de la Serie A. Además de brillar a nivel de clubes, fue una pieza fundamental de la selección italiana que conquistó la Eurocopa 2020 en Wembley.

Su carrera también lo llevó a exhibir su talento en varios de los torneos más competitivos del continente europeo. Militó en equipos de gran peso como Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla y Besiktas, consolidándose como un verdadero trotamundos del gol.