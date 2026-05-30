PSG vs Arsenal: ¿Quién es el favorito en la final de la Champions League?

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El Puskas Arena de Budapest es el escenario elegido para la final de la UEFA Champions League, donde este sábado 30 de mayo el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal se enfrentan por primera vez en un duelo decisivo por el título más importante de clubes de Europa.

El encuentro plantea un choque de estilos: la propuesta de posesión, presión extrema y verticalidad de Luis Enrique frente a la solidez defensiva y el ataque explosivo estructurado por Mikel Arteta.

El PSG busca consolidar su época dorada

El vigente campeón europeo llega con la opción de convertirse en el primer club que retiene el título continental desde que el Real Madrid de Zinedine Zidane lo lograra entre 2016 y 2018. Tras haber conquistado su primera Orejona el año pasado ante el Inter de Milán, el PSG busca consolidar su hegemonía en el continente.

Luis Enrique contará con su plantilla en óptimas condiciones físicas para este compromiso, confirmándose la recuperación del lateral Achraf Hakimi y del atacante Ousmane Dembélé, quienes arrastraban molestias en los días previos.

El once de la capital francesa mantendrá su columna vertebral, liderada en defensa por el ecuatoriano Willian Pacho, Vitinha en la zona medular, y el tridente ofensivo conformado por Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué. En su registro reciente, el PSG solo dejó escapar el título del Mundial de Clubes tras caer en la final ante el Chelsea.

El Arsenal, ante la oportunidad de un doblete histórico

Para el Arsenal, la cita en Budapest representa la oportunidad de cerrar la campaña más exitosa de su historia. Tras asegurar el campeonato de la Premier League, el conjunto londinense busca un doblete que en el fútbol inglés solo han conseguido previamente el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United.

El palmarés internacional de los "Gunners" apenas cuenta con una Recopa de Europa, cargando con el antecedente de su única final de Champions disputada hace veinte años, la cual perdieron en París ante el FC Barcelona.

Novedades en el esquema de Arteta

A diferencia de las individualidades de su rival, el Arsenal respalda sus opciones en el bloque colectivo y en su registro como el equipo menos goleado del torneo, apuntalado por el gran momento del guardameta David Raya y la pareja de centrales integrada por Gabriel Magalhães y William Saliba.

De cara a la alineación titular, Mikel Arteta presenta dos disyuntivas principales, la primera de ellas es su lateral derecho, Jurrien Timber, quien regresó a los entrenamientos tras superar una baja por lesión que lo marginó de las canchas desde marzo (perdiéndose 14 partidos). Arteta deberá decidir si arriesga con el neerlandés desde el arranque o utiliza a Cristhian Mosquera.

La otra es el mediocampo, ya que el juvenil Myles Lewis-Skelly se perfila para mantener la titularidad por encima de Martín Zubimendi, quien ha visto reducidos sus minutos en las últimas semanas debido al desgaste físico acumulado en el cierre de la temporada.

Alineaciones posibles:

París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Hora: 12.00 del mediodía hora de Venezuela (6:00 pm local)

Estadio Puskas Arena de Budapest.