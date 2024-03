Hinchas del Atlético de Madrid vuelven con los cánticos racistas contra Vinicius Jr. (+Video)

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., parece estar en el centro del huracán en España. Incluso cuando los rivales del conjunto merengue: Barcelona y Atlético de Madrid, se enfrentan a otros rivales; sale a relucir su nombre.

Este miércoles, hinchas del conjunto colchonero entonaron cánticos racistas contra el jugador de la Casa Blanca, en la previa del encuentro ante el Inter de Milán por la UEFA Champions League. En videos publicados en redes sociales puede escucharse como aficionados de los rojiblancos cantan “Vinicius Chimpancé”.

“Los aficionados colchoneros se acuerdan del eterno rival en la previa de su partido ante el Inter con este cántico”, señala la publicación de Agente Libre Digital. Las reacciones de desaprobación no han tardado en llegar, calificando como “una vergüenza” dicho cantico.

“No, no te confundas. Los aficionados colchoneros no se acuerdan del eterno rival. Lo que hacen es mostrar su racismo en contra de un jugador de raza negra”, expresó uno de los aficionados en la red social Twitter.

Apenas pocas horas antes, aficionado del Fútbol Club Barcelona también profirieron cantos contra el jugador merengue, tal cual lo hace el Atlético de Madrid este miércoles.

La lamentable situación fue difundida por la cuenta de Twitter Carrusel Deportivo, donde se escucha a un reducido grupo de personas cantando “¡Vinicius muérete!”.

Los lamentables cánticos han sido condenados por mucha gente: “Estos son los que dicen que Vinicius provoca”, escribe uno en respuesta al vídeo.

“Esos a mí no me representan”, apuntaba un hincha del Barça, que se quería desmarcar del grupo de personas que se acordaron del ‘7’ del Real Madrid este martes.