Estas son las posibles alineaciones del Real Madrid y Borussia Dortmund para la final de la Champions League

Este sábado 1 de junio se celebrará el partido más importante de la temporada en el fútbol de clubes europeo, ya que se definirá quien se convertirá en el nuevo monarca del viejo continente. Real Madrid y Borussia Dortmund se encuentran alistando los últimos detalles para medir fuerzas en la final de la actual edición de la UEFA Champions League.

El elenco dirigido por Carlo Ancelotti quiere hacer historia, nuevamente, en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. La “Casa Blanca” buscará terminar la temporada por todo lo alto, añadiendo el trofeo más importante de la campaña al conseguido de La Liga EA Sports y la Supercopa de España.

Mientras que los hombres de Edin Terzić afrontarán el enfrentamiento con el objetivo de alzar su único trofeo colectivo de la temporada. De igual manera, tienen un emocional motivo añadido en su pelea por el título, ya que es el último partido de Marco Reus antes de que se marche a final de temporada.

Posibles alienaciones

El Real Madrid tiene claro el once para el partido decisivo en Wembley. De igual manera, el Borussia Dortmund también tiene preparados a sus mejores jugadores para la gran final de este sábado. Si no hay lesiones, ambas delegaciones saldrán con su once de gala para definir al rey de Europa.

Real Madrid

“Carletto” saldrá con Courtois bajo palos, debido a un cuadro febril que mantuvo alejado a Lunin del resto de sus compañeros en toda la semana. A su vez, Carvajal Rüdiger, Nacho y Mendy, serán los encargados de mantener alejado cualquier peligro de su portería.

El centro del campo es para Kroos en su “last dance” a nivel de clubes, acompañado de Fede Valverde y Eduardo Camavinga. El estratega transalpino extrañará a Tchouaméni en el centro del campo, quien no ha sido convocado debido a una lesión en el pie que arrastra desde principios del mes de mayo.

Sin embargo, el frente de ataque no cambia. Vinicius Junior y Rodrygo Goes protagonizan la dupla en la delantera, con un Jude Bellingham un poco más atrás para crear juego y colocar a los brasileños en posiciones claras de gol.

XI del Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy

Centrocampistas: Kroos, Camavinga, Fede Valverde

Delanteros: Bellingham, Rodrygo y Vinicius Jr.

Xi del Borussia Dortmund