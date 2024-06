Champions League: Vinicius Jr. amonestado por agresión al portero. ¿Era roja? (+Video)

Las emociones están a flor de piel en Wembley, el fantástico estadio ubicado en Londres. Real Madrid y Borussia Dortmund están realizando un primer tiempo de infarto en la Gran Final de la Champions League 2024.

La tensión que se percibe en el terreno de juego no es para menos. El partido definitorio de la Liga de Campeones no ha decepcionado, al menos hasta ahora. Se esperaba un conjunto español mucho más protagonista, pero definitivamente los alemanes no asistieron solo para pasear.

Cerca de los veinte minutos del juego, el Borussia atacó severamente y de manera frecuente el arco defendido por Thibaut Courtois. Sin embargo, la suerte estuvo del lado merengue.

Al pasar la barrera de los treinta minutos, puntualmente al 35', Vinicius Jr. fue amonestado por una peligrosa falta al guardameta Gregor Kobel. En un intento por robarle la esférica con la presión alta, el brasileño fue con los ganchos por delante y golpeó la pierna del portero.

Inmediatamente el colegiado le mostró la tarjeta amarilla. El atacante más importante de los madridistas ahora deberá bajarle a las revoluciones para no dejar a su equipo con uno menos.

La incógnita se reduce a: ¿Era tarjeta roja? La falta de Vinicius Jr. llega cuando el guardameta no tenía control de la esférica. Además, fue una entrada sumamente temeraria y con toda la intención de plasmarle la plancha en la pierna.

El árbitro decidió que solo se trataba de una cartulina amarilla y el VAR no intercedió.