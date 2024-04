Champions League: El Real Madrid buscará el milagro de la clasificación ante el Manchester City (+Previa)

Todas las emociones de las noches mágicas de la UEFA Champions League seguirán intactas este miércoles 17 de abril. El Manchester City recibirá al Real Madrid en uno de los partidos más esperados de la temporada, ya que dos de los mejores equipos del mundo batallarán entre si para quedarse con un cupo en las semifinales del torneo de clubes más prestigioso de la región.

Ambas delegaciones afrontarán el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la competición con la misma intensidad que la pasada semana en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego de la igualdad (3-3) en el recinto de la capital española, “ciudadanos” y “merengues” deberán dar un paso adelante para poder sacar diferencias en la eliminatoria.

Los dos equipos se enfrentan por tercera vez consecutiva en las fases eliminatorias de la Champions League, luego de que se encontrarán en la ronda de las semifinales de las dos ediciones previas de la competición, dejando un balance de una clasificación por equipo a la gran final de la Copa de Campeones.

Presente de ambas delegaciones

El Manchester City llega en un gran momento de la temporada. El elenco dirigido por Pep Guardiola ganó su último partido de Premier League por 5-1 contra el Luton, con goles de Hashioka (autogol), Kovacic, Doku, Gvardiol y Haaland, de penalti. Con dicho resultado, la entidad de la ciudad de Manchester recuperó el liderato de la Premier League con 73 puntos, dos puntos de ventaja sobre el Liverpool y el Arsenal, clubes que ocupan la segunda posición de la tabla.

No obstante, el Real Madrid de Carlo Ancelotti no se queda atrás. La “Casa Blanca” también ganó su último partido de La Liga EA Sports (0-1) contra el Mallorca, en el que Tchouaméni marcó un golazo desde fuera del área y en el que el equipo blanco no estuvo especialmente acertado de cara a puerta. Sin embargo, gracias a la victoria del fin de semana, el Real Madrid continúa afianzándose cada vez más al título de liga.

Historial entre el Manchester City y el Real Madrid

Ambos clubes se han visto la cara hasta en trece ocasiones, varias de ellas recientemente, en un cruce al que algunos ya han bautizado como el nuevo “clásico europeo”.

Asimismo, luego de que ambas delegaciones igualaran (3-3) en el último partido de la presente edición de la UEFA Champions League, los dirigidos por Pep Guardiola siguen manteniendo la balanza a su favor: cinco victorias para el Manchester City, cuatro empates y cuatro victorias para el Real Madrid.

Posibles alineaciones

XI del Manchester City

Portero: Ederson

Defensas: Gvardiol, Rubén Dias, Stones, Walker

Centrocampistas: Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne

Delanteros: Doku, Foden, Haaland

Entrenador: Pep Guardiola.

XI del Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas: Carvajal, Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy

Centrocampistas: Camavinga, Kroos, Fede Valverde

Delanteros: Bellingham, Vinicius, Rodrygo

Entrenador: Carlo Ancelotti.

¿Cuándo es el encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid?

El Manchester City y el Real Madrid medirán fuerzas este miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium, feudo del conjunto de la ciudad de Manchester. El silbatazo inicial del colegiado principal retumbará cada esquina del recinto inglés a las 21:00 hora local y a las 15:00 hora de Venezuela.