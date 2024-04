Champions League: Barcelona pasa del júbilo a la tristeza en 90 minutos (+Video)

El martes 16 de abril será un día muy oscuro para el FC Barcelona y sus aficionados. Y es que en un abrir y cerrar de ojos, el equipo pasó de tocar la gloria a terminar cabizbajo y pensando en cómo no finalizar la temporada en blanco. Eso es la Champions League, un torneo que te puede dar y quitar todo si no sabes plantarle cara al rival.

Desde la previa se sentía la ilusión en los alrededores del estadio Olímpico de Montjuíc, con miles de seguidores esperando a que su equipo sellara ese anhelado pase a las semifinales del mejor torneo de clubes de Europa. Sin embargo, ninguno de ellos se imaginó que el PSG cobraría venganza con una épica remontada.

El gol de Raphinha (12') hizo estallar de alegría a toda la ciudad, pero tanta euforia comenzaría a apagarse luego de la polémica jugada de Ronald Araújo. Al 28', el defensor derribó a un rival cerca del área, lo que provocó su expulsión. Si bien contaban con ventaja en el global en ese punto, jugar con uno menos durante una hora iba a pesar y bastante.

A partir de allí inició la debacle. Los parisinos se apoyaron nuevamente en Dembélé (39'), que con su gol envalentonó a sus compañeros para seguir atacando la portería de Ter Stegen. Luego, Vitinha (53') igualó las acciones en global, para que posteriormente un doblete de Mbappé (60' y 88') sentenciara el choque de vuelta de los cuartos de final.

Meridiano presente en la Champions League

No hay torneo deportivo de envergadura que no cuente con la cobertura de Meridiano. Nuestra corresponsal Marie Ferro estuvo presente en esta cita de Champions League entre Barcelona y PSG, siguiendo de cerca las incidencias en la previa, durante el juego y después de los tres pitazos finales.

"Dembélé estuvo en plan estelar. No fue la ley del ex, sino la venganza del ex en este punto por su participación en los partidos de ida y vuelta con gol y asistencia", sentenció sobre la figura del partido de vuelta de los cuartos de final.

Luego prosiguió con su análisis postpartido diciendo: "El Barcelona parecía que tenía todo dominado, pero la expulsión de Araújo cambió por completo los planes del partido y la línea que se llevaba. Después, una cantidad de problemas a los que se enfrentó el equipo permitió que el PSG creciera poco a poco en el partido".

Una vez culminado el encuentro, Marie entrevistó a varios fanáticos a la salida del estadio. A pesar de que en el ambiente reinaba la tristeza por el resultado, unos pocos se marcharon alegres por el pase a semifinales del conjunto francés.