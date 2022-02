El Bayern Munich una trituradora frente al Salzburgo (Previa)

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

El Red Bull Salzburgo intenterá continuar su sueño europeo frente a un Bayern Múnich (esta tarde a las 4:00 PM) que está inmerso en un mar de dudas defensivo tras caer este fin de semana en la Bundesliga por 4-2 ante el recién ascendido Bochum.

Sobre el césped del Red Bull Arena (Austria) todo parece indicar una victoria avasallante del hexacampeón de Europa, pero todo dependerá del estado de la defensa del equipo de Julian Nagelsmann que ha encajado siete goles en los últimos tres partidos que ha disputado. El Bayern hace de todo, pero se olvida de defender.

