Estrepitosa caída del Bayern ante el Bochum

El Bayern no pudo ante el Bochum y recibió una goleada 4-2 / EFE

Liga Alemana

Sábado 12| 1:59 pm





Redacción Meridiano

En la Bundesliga hay sorpresas, incluso cuando todo parece una dictadura del Bayern Munich. No siempre gana el Bayern y hoy el Bochum fue evidencia de que esta liga no es tan aburrida. No solo ganó, sino que goleó al equipo de Julian Nagelsmann,4 -2

Lo hizo un histórico Bochum, que tuvo que ascender desde la Bundesliga2, el que demostrara el camino para vencer al superpoderoso equipo de Nagelsmann que no se guardo nada para este partido: Sané, Müller, Kimmich, Gnabry, Coman, Lewandowski, Upamecano y Pavard. Todos los titulares hoy recibieron una dosis de humildad.

Cayó el Bayern en una tarde histórica, un 4-2 que quedará en la memoria de los aficionados. El Bochum tuvo más ganas de ganarlo que el Bayern. Desde el minuto uno fue pura intensidad, velocidad y dinamismo. Todas características asociadas al Bayern que hoy fue el antonimo de todas ellas.

Pero después de ese inicio furioso en el que mediocampo fue un cuadro asfixiante de presiones agresivas, fue Lewandowski el que puso las cosas en orden. El Bayern en la primera ocasión que tuvo plantó a Lewandowski frente al arco y el polaco no perdonó.

Así los 8.500 aficionados comenzaron a prever otra goleada como en la ida -quedó 7 a 0-, pero este Bayern era más vulnerable. Kimmich quedaba solo como único pivote, mientras por delante Müller, Gnabry, Koman y Sané le dejaban a su suerte. Y el Bochum aprovechó esa debilidad para en media hora dejarle unas puñaladas antológicas.

El primero llegó tras una escapada de Holtmann que Antwi-Adjei, tras regatear a Süle, aprovechó para dejar el balón lejos de Ulreich -sustituro del lesionado Neuer-. Después, en otra jugada una mano de Upamecano, dejaba a Locadia a once pasos del segundo. El jugador no falló, pero la locura vino después.

Dos auténticas joyas para la hemeroteca del Bochum. Gamboa y Holtmann, dejaron dos golazos dignos del Puskas. Así el Bochum dejó en evidencia la defensa del Bayern que sin su doble pivote queda completamente desnuda.

En el segundo tiempo Nagelsmann cambió todo el entramado táctico. Dio entrada a Tolisso por Upamecano y formó una línea de tres. No obstante, el cambio no sirvió para mucho. El Bochum siguió asediando el arco de Ulreich y en dos ocasiones tumbó el muro, pero ambos goles fueron anulados por fuera de juego para alivio del Bayern.

El campeón intentó reaccionar y alcanzó el premio cuando Choupo Moting y Lewandowski hilaron una jugada entre los pequeños espacios que daba el Bochum. Así hizo el segundo y el último gol del partido. El Bochum resistió las embestidas del Bayern y se llevó tres puntos históricos.

Así el Borussia Dortmund puede recortar la distancia y ponerse a seis puntos del Bayern, en la Bundesliga aún no hay nada decidido. Ahora los de Nagelsmann deberán centrarse en el Salzburgo en los octavos de final de la Champions.