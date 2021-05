Lluís Cortés: Les prometí a las jugadoras que algún día lo conseguiríamos

Liga de Campeones

Domingo 16| 7:31 pm





GOTEMBURGO. El entrenador del Barcelona Lluís Cortés desveló que cuando cogió el equipo en enero de 2019 prometió "a las jugadoras que algún día" conseguirían ganar una Liga de Campeones, un logro que hicieron realidad este domingo al vencer por 0-4 al Chelsea en Gotemburgo (Suecia).



"Entonces todo esto estaba muy lejos, pero sabíamos que con trabajo y dedicación lo podíamos lograr. Como dijo Alexia Putellas el año pasado (después de la eliminación en semifinales) no había distancia y se ha demostrado que no la hay", explicó el técnico azulgrana. "Hasta quizá nos hemos pasado de frenada", añadió bromeando.



Y para Cortés este triunfo soñado ni mucho menos es un punto final para un equipo que se profesionalizó en 2015: "Esto no tiene que quedar aquí, que la afición lo celebre bien porque ganar la Champions no es fácil y no se hace cada día. Renunciamos a muchas cosas más allá del fútbol para lograr esto".



Además, para el entrenador azulgrana el mérito "no es solo ganar", sino también "el cómo" se hizo. "El mensaje en el vestuario fue que debíamos ganar a nuestra manera y haberlo conseguido nos hace estar muy orgullosas", dijo.



"Las sensaciones durante la semana previa a la final fueron buenísimas y estaba convencido de que las cosas irían bien, pero no esperaba que tanto. Al lograr un gol en el minuto 1 sabía que no se escaparía", sentenció Cortés. / EFE