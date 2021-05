El Real Madrid, contra la estadística

Liga de Campeones

Lunes 3| 1:33 pm





El Real Madrid desafía la estadística en Stamford Bridge con el objetivo de alcanzar la final de la Liga de Campeones que se disputa en Estambul, con la necesidad de marcar tras el empate a un tanto de la ida a un Chelsea al que nunca venció en su historia y en la que sería la primera ocasión que supera unas semifinales, tras empatar la ida jugando de local.



Existen tres precedentes con un empate a un tanto de la ida de semifinales de la Copa de Europa y todos dejaron malas noticias para el Real Madrid.



La primera ocasión que se produjo fue en 1976, ante el Bayern Múnich, cuando en el estadio Santiago Bernabéu el tempranero tanto de Roberto Martínez lo igualó Gerd Müller al borde del descanso. La vuelta, en el Olympiastadion, el 'Torpedo' Müller completaba su hazaña con un doblete que dejaba a puertas de la final al conjunto madridista.



Pasaron doce años hasta que en 1988 se repitió una situación similar en semifinales, en esta ocasión ante el PSV Eindhoven con empate a un tanto del Real Madrid en la ida, de nuevo con tanto nada más comenzar el duelo, en esta ocasión del mexicano Hugo Sánchez de penalti y empate de Edward Linskens, con un gol que fue decisivo ante la impotencia de la vuelta en una igualada sin goles.



Fue la primera de las dos decepciones consecutivas sufridas por la 'Quinta del Buitre', una generación de leyenda en el club blanco pero que no se coronó con la conquista de la Copa de Europa. Doce meses después del PSV el rival de semifinales fue un AC Milan histórico. No falló a su cita con el gol en el Bernabéu Hugo Sánchez y el empate lo firmó Marco Van Basten y en la vuelta un partido de mal recuerdo para el madridismo, el 5-0 de San Siro con goles de Carlo Ancelotti, Rijkaard, Ruud Gullit, Van Basten y Donadoni.



Recientemente se produjo el cuarto empate del Real Madrid en su paso por las semifinales de la Copa de Europa, en esta ocasión a su favor pero tras un empate sin goles en la ida, visitando al Manchester City en 2016, al que superó en la vuelta con un solitario tanto con fortuna en una acción de Gareth Bale que centró con la derecha, el balón rebotó en el brasileño Fernando con una parábola imparable.



En el cara a cara entre Real Madrid y Chelsea, el encuentro del Alfredo di Stéfano fue el primero que disputaron en Liga de Campeones, el cuarto en competición europea. Nunca logró un triunfo el conjunto madridista, que se midió al cuadro 'blue' en la final de la Recopa de 1971, con doble capítulo (1-1 en El Pireo y 1-2 en el desempate para el conjunto londinense), y en la Supercopa europea de 1998 (1-0).



En el presente, alimenta la esperanza madridista los datos del Chelsea de local en la Liga de Campeones. Solamente ganó tres de sus nueve últimos partidos europeos en Stamford Bridge (cuatro empates y dos derrotas). Su último resultado, en cuartos de final, fue una derrota ante el Oporto en un partido condicionado por su triunfo en Portugal. En la presente edición de la Liga de Campeones, el Sevilla y el Krasnodar fueron capaces de empatarle en Londres.



El Real Madrid, el equipo que más semifinales ha disputado en la Liga de Campeones con catorce, superó las tres últimas ocasiones que pisó esta ronda antes de proclamarse campeón con Zinedine Zidane ya al mando. De visitante esta temporada solo salió derrotado ante el Shakhtar. Empató ante el Borussia Mönchengladbach y Liverpool en cuartos de final, y venció a Inter de Milán y Atalanta en octavos.



No fue capaz de vencer en ninguna de sus cuatro últimas visitas al Reino Unido. El empate en Anfield es el último precedente y la decepción más reciente, la de la pasada temporada ante el Manchester City que provocó su eliminación en octavos de final. Antes cayó ante el Tottenham en la fase de grupos de la edición 2017/18 y fue goleado por el Liverpool (4-0) en los octavos de final de la 2008/09.

EFE