Roberto Carlos: La historia del Madrid te hace mirar hacia adelante

Liga de Campeones

Martes 27| 6:45 pm







El árbitro estuvo muy bien. Perfecto. Cuando se habla solo de fútbol, todo se hace más fácil"

Madrid. Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, apeló a la historia del club para dar la vuelta el próximo miércoles a la semifinal de la ‘Champions’ contra el Chelsea (1-1) ya que, aunque “siempre con humildad”, aseguró que “la historia” del club “permite mirar hacia adelante”.



“El fútbol vive de goles. Si vamos ahí y metemos un gol estaremos más tranquilos. ¡Ah! Escudo, tenemos 13. Siempre con humildad. La historia del Madrid te permite mirar hacia adelante”, dijo en Movistar + tras el partido.



“Ellos atacaron, nosotros conseguimos empatar… una semifinal de la Champions. He pasado muchísimas veces por situaciones como esta en la que tardas en entrar en el partido. Una eliminatoria muy abierta e ilusionado de ir a Londres y poner el Madrid en la final”, dijo un optimista Roberto Carlos.



El brasileño ensalzó a su compatriota Éder Militao, quien firmó otro gran partido frente al Chelsea: “Vive un momento de forma increíble. Somos una familia y sabe lo que representa para el club. Tiene una gran alegría siempre dentro del vestuario y me alegro mucho por él”, ponderó.



Por último, Roberto Carlos no quiso entrar en la polémica respecto al arbitraje que se generó en la previa del encuentro tras el reciente anuncio de la Superliga, liderada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.



“El árbitro estuvo muy bien. Perfecto. Cuando se habla solo de fútbol, todo se hace más fácil. Hay que jugar al fútbol siempre bien y mirar hacia adelante”, concluyó. / EFE