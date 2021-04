La eterna reivindicación de Vinicius

Liga de Campeones

Miércoles 7| 1:55 pm





Las grandes noches de Liga de Campeones son para mostrarse al gran público, para reivindicarse y para cambiar dinámicas. Todo eso lo hizo Vinicius Junior contra el Liverpool. Alejó todos los fantasmas que le rodean sobre su falta de puntería, los rumores sobre ser posible moneda de cambio en una operación por Kylian Mbappé y las dudas sobre su crecimiento como futbolista.



En sus dos goles no dudó. Ni en la definición ni en la celebración. Se señaló el escudo, lo besó y, tras el segundo tanto, mandó un mensaje a la cámara: "Yo aquí, aquí". No quiere salir, demuestra su madridismo en cada mensaje y después del partido hizo lo propio, demostrando una gran personalidad para un chico de 20 años.



“La gente de fuera que hable. Yo sigo trabajando y todos mis compañeros me dan la fuerza y la confianza que necesito para hacer los goles en momentos importantes. Trabajo mucho porque soñé con jugar en el Madrid, soñé con jugar con los mejores del mundo”, dijo al acabar el encuentro en Movistar +.



En el club confían en él. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, se rindió, de nuevo, al brasileño ante los micrófonos y este miércoles se ha hecho viral una imagen en el túnel de vestuarios del estadio Alfredo Di Stéfano que demuestra la gran relación que tiene con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su “gran fan”.



“Tengo 100% de confianza en el Real Madrid, en Zidane, en todos los jugadores que están aquí, en el presidente, que siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia”, dijo en TNT Sports Brasil el pasado 22 de febrero.



Y en la instantánea, junto a un jugador que pasó por el Real Madrid Casilla como Fabinho, aparece con Florentino Pérez de una mano mientras en la otra sostiene el premio a mejor jugador del partido contra el Liverpool. Una imagen cariñosa como la que dejó sobre el césped con el francés Zinedine Zidane.



El técnico galo no le ha regalado nada desde que llegó al conjunto blanco a pesar de ser la gran esperanza de la afición en un 2018 para el olvido en lo deportivo. Santiago Solari apostó por él y su juego logró levantar a los madridistas que se daban cita en el Santiago Bernabéu en una campaña que se cerró sin títulos, con tres entrenadores. El último, ‘Zizou’, que aceptó volver.



Y luego llegó el fichaje del belga Eden Hazard, quien comparte posición favorita en el terreno de juego con Vinicius. Era el elegido para reavivar la ilusión del madridismo, el fichaje estrella que se esperaba, pero que ni de lejos ha rendido como estaba previsto. Aunque sus incursiones en el equipo han desplazado al brasileño al banquillo, o a la banda derecha, en la que no puede exprimir sus características.



Y ahora que se acerca la enésima vuelta a los terrenos de juego del belga en la semana más importante para el Real Madrid, ‘Vini Jr’ ha dado un paso al frente. Y de los grandes. Ese que le coloca como titular indiscutible en las alineaciones. Casi un “Vinicius y diez más”. Un jugador diferente, de los que ya quedan pocos en el fútbol moderno, y que vive bajo el foco cada fin de semana.

EFE