Pepe: "Lo de la Juve ya pasó, vamos con humildad, pasión y concentración"

Martes 6| 8:27 am





El capitán del Porto, Pepe, recordó que la gesta contra el Juventus, al que apearon en octavos de la Liga de Campeones, "ya pasó", por lo que el partido de mañana en Sevilla contra el Chelsea lo afrontan con "humildad, pasión y concentración".



Pepe, en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ofrecida hoy en Oporto, aseguró que "vamos a ser un equipo difícil de vencer", ya que calificó a la plantilla como "un grupo fuerte".



Cuestionado sobre si sueña con su cuarta Champions (tres las consiguió con el Real Madrid), Pepe fue contundente: "claro que sí, creer que eso es posible, siempre".



También habló el técnico del Oporto, Sérgio Conceiçao, que insistió en la idea de que "no hay imposibles", a pesar de las diferencias de los presupuestos entre el club luso y el inglés.



Conceiçao recordó que este año el Oporto gastó 25 millones de euros en fichajes frente a los 250 del Chelsea, un club cuyo fichaje más caro costó 80 millones, frente al más caro del Oporto para esta campaña, que fue de 8 millones.



Sin embargo, afirmó, "en el campo somos once contra once" y quien no crea en la victoria, "no puede vestir esta camiseta".



Sobre el sistema de juego del Oporto, con las ausencias del medio Sérgio Oliveira y del delantero Mehdi Taremi, ambos por sanción de tarjetas, Conceiçao reconoció que puede haber cambios en la forma de juego, pero no sólo por dichas ausencias.



Tanto la ida como la vuelta de cuartos la disputarán en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, debido a las restricciones de la pandemia de covid-19. EFE