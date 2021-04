Fede Valverde se prueba en vísperas del Liverpool

Liga de Campeones

El centrocampista uruguayo Fede Valverde fue la novedad en el último entrenamiento del Real Madrid antes de disputar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante el Liverpool, al reintegrarse a la dinámica de grupo en la ciudad deportiva de Valdebebas y apurar sus opciones de regresar tras superar una lesión muscular.



Zinedine Zidane analizó el estado de Fede Valverde y la evolución física del belga Eden Hazard, a un día del duelo europeo ante el Liverpool. De momento, sigue sin poder contar con Dani Carvajal, que no llega a tiempo para la cita, ni con el capitán Sergio Ramos tras la lesión muscular sufrida en el gemelo con la selección española.



El Real Madrid terminó de preparar el duelo de la 'Champions' con la presencia de Valverde desde el inicio de la sesión en los rondos. Activo y bromista volvió a trabajar con sus compañeros en los minutos abiertos a la presencia de las cámaras, antes de probar sensaciones en los ejercicios con balón y los partidos en reducidas dimensiones.



El problema muscular sufrido por Valverde el pasado 20 de marzo en el encuentro ante el Celta en Balaídos ya está superado y Zidane debe decidir si dispone del alta competitiva para poder ser novedad en la convocatoria. En la misma situación se encuentra Hazard, que ha completado más entrenamientos con el grupo, pero al que no se quiere forzar el regreso para evitar errores del pasado.



Zidane terminó de preparar a puerta cerrada los detalles tácticos del enfrentamiento ante el Liverpool, en el que se espera que mantenga una defensa con tres centrales, y terminó de perfilar un once titular al que regresarán Raphael Varane y Toni Kroos. EFE