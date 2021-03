Obi Mikel recuerda el caos en el vestuario tras el Chelsea-Barcelona de 2009

Insiste en aquel exitoso Chelsea perder "no era en absoluto aceptable"

El inolvidable Chelsea-Barcelona de 2009, que acabó con el gol "in extremis" de Andrés Iniesta que dio a los catalanes el pase a la final de la Liga de Campeones, dejó un regusto mucho más amargo en el vestuario británico, donde se desató el "caos", según recuerda su exjugador John Obi Mikel.



En una entrevista con "The Athletic", el nigeriano rememora que la ira hacia el árbitro Tom Henning Ovrebo, al que el Chelsea acusaba de haber ignorado cuatro penaltis, provocó "el caos en el túnel y los vestuarios después".



"Las botellas y otras cosas volaban por todas partes. Se rompieron mesas. Todo el mundo gritaba y chillaba", recuerda Obi Mikel, que insiste en aquel exitoso Chelsea perder "no era en absoluto aceptable".



Especialmente furiosa fue la reacción de la estrella de aquel equipo, Didier Drogba, que "perdió los papeles en el campo y continuó a partir de ahí".



El árbitro noruego recibió durante años amenazas de muerte procedente de seguidores del Chelsea por sus decisiones, pero el "Iniestazo" le permitió al Barça empatar el partido y avanzar así a la final de Roma para alzarse con el título en el año del Sextete.

