Neuer y Coman ausentes en el entrenamiento del Bayern

Liga de Campeones

Martes 16| 11:16 am





El meta y capitán Manuel Neuer, debido a un resfriado, y el extremo Kingley Coman, con problemas musculares, no estuvieron hoy en el entrenamiento del Bayern, pese a lo cual el entrenador Hansi Flick espera que puedan estar a disposición mañana para el partido contra el Lazio en Liga de Campeones.



Neuer se entrenó en solitario en el gimnasio y de momento, según Flick, no hay una tendencia clara y todo depende de como evoluciones su resfriado hasta mañana.



"Tenemos que esperar lo que ocurra de aquí a mañana. Espero que los dos pueden jugar", dijo Flick.



En caso de que Neuer no jugará su suplente Alexander Nubel podría hacer su tercer partido en esta temporada.



Coman, por su parte, es uno de los tres extremo que permanentemente se turna los dos puestos en la titular con Serge Gnabry y Leroy Sané.



En principio, Flick no planea una gran rotación pese a que el Bayern llega al partido de vuelta con una buena renta tras imponerse por 1-4 en la ida en Roma.



Sin embargo, hay que jugadores que cuando han tenido minutos han cumplido, como Marc Roca o Jamal Musiala, y están esperando una nueva oportunidad de ser titulares. / EFE