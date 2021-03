Pedri: Tuvimos muchas ocasiones, pero no las supimos meter

Liga de Campeones

Barcelona. El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri explicó que su equipo tuvo "muchas ocasiones", pero no las supo aprovechar después de empatar 1-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y así caer eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Es un partido que sabíamos que teníamos difícil por la ida pero hemos hecho un gran encuentro. Estoy muy orgulloso del equipo", añadió el jugador canario en declaraciones a Barça TV.



Desde el principio del partido Pedri vio "que había opciones para poder remontar", pero "no pudo ser". Además, admitió que el Barcelona sabía en el descanso que había "tenido muchas ocasiones" y que podía "darle la vuelta" a la eliminatoria.



Respecto al futuro, el centrocampista dijo que "no hay que tirar ningún título por la borda" y que ahora el equipo azulgrana peleará "por la Liga y la Copa del Rey". EFE