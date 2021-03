A por la remontada sin Dybala

Liga de Campeones

Juventus Turín buscará en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, remontar el 1-2 sufrido en la ida contra el Oporto, en un nuevo partido en el que los hombres de Andrea Pirlo no podrán contar con el argentino Paulo Dybala, fuera de la lista por lesión.



El portugués Cristiano Ronaldo y el español Álvaro Morata son los únicos delanteros a disposición de Pirlo, que sigue echando de menos a un Dybala que no juega desde el 10 de enero, cuando se lesionó en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Desde entonces, la "Joya" solo ha entrado en la convocatoria en el partido de ida contra el Oporto en Do Dragao, pero lo hizo pese a seguir lesionado y no pudo ayudar a sus compañeros en la derrota por 1-2.



Juventus creía inicialmente que Dybala se recuperaría en unos quince días o tres semanas, pero en cambio este proceso se ha ido alargando por una serie de complicaciones y todavía no está claro cuándo el argentino podrá volver a competir.



En esta campaña apenas ha disputado 16 partidos y ha marcado tres goles.



En la lista para la cita con el Oporto entró el capitán, Giorgio Chiellini, que peleará con el holandés Matthijs De Ligt por una plaza de titular, y el brasileño Arthur Melo, que empezará desde el primer minuto en el centro del campo.

EFE