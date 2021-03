Terzic: "No será fácil, tenemos que jugar mejor que en Sevilla

Liga de Campeones

Lunes 8| 10:54 am





El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, dijo este lunes que no será fácil lograr la clasificación a cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Sevilla, pese a la victoria a domicilio por 2-3 en el partido de ida.



"No será fácil. Sabíamos desde el comienzo que se necesitaban dos buenos partidos", dijo Terzic y recordó la experiencia de la temporada pasada cuando, tras una victoria en casa en la ida, el Dortmund fue eliminado en la vuelta por el PSG.



"Sufrimos en carne propia el hecho de que solo un buen partido no basta. El Sevilla además va a mostrar otra cara y va a jugar mejor. Por eso nosotros tenemos que jugar mejor que en Sevilla", agregó.



Terzic le restó importancia al hecho de que al Sevilla no se le estén dando los resultados en sus últimas presentaciones y recordó que esa era la misma situación del Dortmund antes de la ida.



"Están en una fase en que los resultados no son demasiado buenos. Pero lo mismo ocurría con nosotros antes del partido en Sevilla. Espero que el Sevilla muestra una reacción similar a la que tuvimos nosotros", aseguró.



Por otra parte, Terzic reiteró que espera que Erling Haaland esté mañana en el campo tras volver a entrenarse hoy después de que el sábado había dejado el campo con un golpe en el talón en el partido contra el Bayern.



"El (Haaland) siempre da el ciento por ciento y hay que cuidarlo. Prefiero que no juegue unos minutos en un partido a perderlo durante semanas", dijo para explicar el cambio en el duelo contra el Bayern.



También Thorgan Hazard, sobre quien había ligeras dudas, podrá estar mañana, mientras que Terzic confirmó las baja de Jadon Sancho y dejó un margen de esperanza para Raphael Guerreiro y Giovanni Reyna.



"A Jadon no le tendremos durante un tiempo. Con Gio y Rapha las cosas pueden ir más rápido. Veremos si pueden estar mañana en la convocatoria", dijo.



Terzic dijo que el equipo había analizado el partido del sábado, en el que el Dortmund cayó por 4-2 ante el Bayern, y luego se había concentrado en preparar el duelo contra el Sevilla que quiere enfrentar con la misma mentalidad y la misma agresividad del partido de ida.



"Tenemos un gran partido por delante, queremos pasar a la segunda ronda y para ello tenemos que salir como en Sevilla con una sana agresividad", señaló. EFE