El Manchester City, dispuesto a trasladar su racha a Europa

Liga de Campeones

Martes 23| 10:28 am





El Manchester City, el conjunto más en forma del continente con una racha que asusta de 18 triunfos consecutivos, pretende trasladar a Europa su buen momento en el duelo de este miércoles ante el Gladbach, equipo consciente de que está ante uno de los partidos más importantes de la historia reciente del club pero que llega tras una derrota en la Bundesliga ante el Maguncia que lo aleja de una nueva clasificación a la Liga de Campeones.



"No creo que los jugadores para un partido así necesiten ningún tipo de motivación", dijo el entrenador del cuadro alemán, Marco Rose.



"Voy a decir algo que digo rara vez, pues siempre da la sensación que uno se ve sin verdaderas posibilidades: los jugadores deben gozar el partido. Se han ganado volver a oír el himno de la Liga de Campeones y estar entre los mejores 16 equipos de Europa", añadió.



Aunque algo clave en este partido de ida será el trabajo defensivo, Rose considera que su equipo debe también atacar porque, dijo, "si algo que no le gusta al City son esos momentos en que no tiene la pelota".



El Gladbach llega al partido sin bajas importantes, pero oarece casi tarea imposible para los alemanes siquiera pensar en tener una posibilidad contra el Manchester City.



Los de Pep Guardiola llevan 25 partidos sin perder y 13 victorias desde que comenzó el año. Nadie en Europa parece poder hacerles frente en el momento probablemente de más plenitud de los 'Sky Blues' en los últimos tiempos.



Su racha les ha llevado a liderar la Premier League con total autoridad y a tener el título prácticamente en el bolsillo. Tienen asegurado jugar la final de la Copa de la Liga y están en cuartos de final de la Copa de Inglaterra, por lo que su reto más emocionante y próximo es el europeo, el que siempre se les ha resistido.



Además van a este choque con el Gladbach justo tras recuperar a Kevin De Bruyne, lesionado en los últimos partidos y que va a llegar repleto de gasolina al tramo final de temporada. No hay bajas de importancia para Guardiola, que podrá contar también con Sergio Agüero, aunque el argentino no ha contado en sus planes en los últimos encuentros por haber superado recientemente la covid.



Nada hace pensar que el City no vaya a estar en cuartos de final y el Gladbach es la cenicienta en una eliminatoria con todo a favor para los ingleses.



Alineaciones probables:



Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hoffmann, Stindl, Thuram; y Plea.



Manchester City: Ederson; Zinchekno, Laporte, Dias, Cancelo; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Sterling, Jesús, Mahrez.



Árbitro: Artur Soares Dias (Portugal).



Estadio: Puskas Arena de Budapest.



Hora de inicio: 21:00 horas, 20:00 GMT. EFE