Zidane: "Lo que hizo Mbappé fue maravilloso"

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, intentó esquivar las numerosas preguntas sobre Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, "jugadores muy buenos de presente y de futuro", y sobre su compatriota del PSG admitió que lo que hizo en el Camp Nou con su triplete al Barcelona "fue maravilloso".



"La prestación que hizo Mbappé en el último partido fue maravillosa, todo el mundo ha hablado de ella. Me ha gustado ver lo que hizo porque nos conocemos y está muy bien para el fútbol", aseguró en francés en su última respuesta de la comparecencia telemática ante los medios de comunicación.



"Vi el partido como un aficionado y lo pasé bien viendo sus buenos movimientos y sus bonitas jugadas, pero lo que tenemos que hacer es pensar en nuestro partido de mañana que es muy importante", añadió.



Antes, Zidane había sido más parco en palabras ante la insistencia en las preguntas sobre Mbappé y Haaland, delanteros en la órbita del Real Madrid para la próxima temporada. "Lo veremos, son jugadores muy buenos como lo son Messi y Cristiano o Neymar. Ellos son más jóvenes y lo que están haciendo demuestra que son jugadores de presente y futuro", dijo.



"Miro todos los partidos y disfruto cuando veo cosas buenas como todos los aficionados", admitió preguntado por el recital de Mbappé. "A quien prefiero de los dos no lo voy a contestar, cada uno piensa sus cosas. Lo importante es que la gente y los aficionados del fútbol vean cosas buenos en jugadores jóvenes", agregó.



La elección del fichaje aseguró Zidane que se determina en común con un trabajo de equipo dentro del club, pero pidió respeto a sus actuales jugadores ante los continuos rumores de cambios profundos en la plantilla de cara a la próxima campaña.



"Aquí las cosas se hacen juntos el entrenador con el club y la gente que trabaja siempre de la mano. Luego hay mucha informaciones de los jugadores que van a venir y que se van a ir, esto no va a cambiar hasta final de temporada. Nosotros nos concentramos en el día a día para centrarnos en lo que queremos que es el partido de mañana y los tres puntos que tenemos en juego", sentenció. EFE