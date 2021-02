La Real Sociedad jugará contra el Manchester United en Turín

Liga de Campeones

El partido de ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa entre la Real Sociedad y el Manchester United se jugará definitivamente en el estadio del Juventus de Turín, una vez que el Gobierno italiano ha dado el visto bueno a la disputa del encuentro en su territorio.



La prohibición de entrada a España de vuelos procedentes del Reino Unido, vigente en principio hasta el 16 de febrero, ha impedido a la Real jugar el partido en Anoeta, por lo que ha tenido que buscar un campo alternativo en un país que no esté sometido a las mismas restricciones encaminadas a evitar la propagación de la variante británica de la COVID-19.



Por este motivo, la Real alcanzó el lunes un acuerdo con el Manchester y con la UEFA para jugar en Turín, si bien quedaba pendiente que el Gobierno italiano diera su autorización.



Italia ha otorgado el permiso definitivo, motivo por que el tanto la Real como la UEFA han anunciado oficialmente que el encuentro se disputará en el Allianz Stadium de Turín el próximo 18 de febrero a las 18.55 horas locales.



El club txuriurdin ha lamentado, en un comunicado, "los inconvenientes que esta situación pueda generar en los sectores a los que condiciona este cambio de escenario", al tiempo que ha agradecido a la Juventus "las facilidades ofrecidas par albergar el encuentro".



Este acuerdo no condiciona, en principio, el partido de vuelta, programado para el 25 de febrero en Old Trafford. EFE