Gasperini: "Qué lástima no jugar en el Bernabéu contra el Madrid"

Liga de Campeones

Martes 15| 9:48 am





Giampiero Gasperini, técnico del Atalanta, aseguró este martes que su primera sensación tras conocer el emparejamiento de su equipo con el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones fue el disgusto por no poder competir en el Santiago Bernabéu, que sigue en el proceso de remodelación.



"Qué lástima no jugar en el Bernabéu, no tener el lujo de ir a jugar en ese estadio, como pasó en Liverpool o en Ámsterdam. Estamos pisando los campos más importantes de Europa. Medirnos con el Madrid para nosotros es un lujo, y también lo es llevar al Madrid a Bérgamo", dijo Gasperini en la rueda de prensa previa al partido liguero de este miércoles contra el Juventus.



El Atalanta, que avanzó como segundo en el grupo D detrás del Liverpool, jugará la ida en el Gewiss Stadium de Bérgamo el 24 de febrero y visitará Valdebebas el 16 de marzo.



Gasperini también se refirió a la situación del argentino Alejandro Gómez, al que dejó los noventa minutos en el banquillo en el último partido contra el Fiorentina tras un reciente duro altercado.



"Vosotros podéis hablar cuanto queráis, yo pienso en el Real Madrid, en el Juventus, tendremos al Roma el próximo domingo. Mi concentración está en eso, tengo que encontrar la mejor solución para estos partidos", dijo.



Preguntado sobre si va a convocar a Gómez para el partido de este miércoles ante el Juventus, aseguró: "Por mi parte no cambia nada".



El técnico italiano firmó una tregua con Gómez la semana pasada para el trascendental partido europeo contra el Ajax, en el que su equipo avanzó a octavos, y volvió a convocar al argentino el pasado domingo, pero le dejó en el banquillo los noventa minutos.



Hace dos jornadas, sin embargo, había dejado al "Papu" fuera de la lista para la visita al Udinese, partido que finalmente no se jugó por la intensa lluvia. EFE