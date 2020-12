Zidane no piensa en su cargo: "El club hará lo que tenga que hacer"

Liga de Campeones

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró optimismo antes de la cita decisiva de la Liga de Campeones ante el Borussia Mönchengladbach, sin pensar en que un nuevo mal resultado provocaría quedar fuera por primera vez en la fase de grupos, ni en su futuro, admitiendo que en caso de derrota "el club hará lo que tenga que hacer".



No teme por su futuro Zidane ni mira lo que consiguió en el pasado para el Real Madrid. El técnico de las tres Ligas de Campeones consecutivas demostró que sabe lo que se juega en un partido trascendental.



"El club hará lo que hay que hacer como siempre, no estoy pensando en eso, solo en el partido de mañana y hacerlo bien con mis jugadores. El club hará las cosas como siempre pero no pienso, de verdad, en eso", confesó.



"El pasado ya pasó, lo importante es el presente y el futuro. Sabemos la situación y va a pasar lo que va a pasar. Es un partido para demostrar nuestra capacidad como equipo y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido", añadió sin querer ponerse en el peor de los escenarios. EFE