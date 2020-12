Simeone: "La Champions nos está dando un dolor de cabeza"

Liga de Campeones

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, dijo tras el empate de su equipo contra el Bayern Múnich alemán (1-1), que les obliga a jugarse la clasificación a octavos de final en la última jornada, que la Liga de Campeones les está dando "un dolor de cabeza".



"Me voy con la sensación de que el equipo sigue haciendo las cosas bien, es verdad que la 'Champions' nos está dando un dolor de cabeza, porque los tres partidos que nos tocó empatar tuvimos ocasiones para encontrar un resultado mejor, pese a que la contundencia es lo que importa y no la tuvimos", explicó Simeone tras el partido, que fueron ganando 1-0 hasta el minuto 85, lo que les ponía en octavos, hasta que empató el alemán Thomas Müller.



Simeone destacó el primer tiempo de sus jugadores, que fue "muy bueno", tanto "sosteniendo el ataque" como defendiendo, con un "bonito gol" del portugués Joao Félix y jugadas para marcar el segundo tanto.



"Estuvimos cerca del segundo que no llegó, y un equipo fuerte, con buenos futbolistas, encuentra el penal y otra vez a empezar en el partido que tengamos el miércoles que viene, donde tendremos una final, claramente", señaló sobre el duelo del 9 de diciembre contra el Salzburgo austríaco.



El técnico argentino insistió en lo positivo. "El camino es este, seguro. El equipo está bien, trabaja en consecuencia de lo que se propone, los futbolistas están en buena forma y a seguir en buena línea. No es simple tener esta contundencia que te acerca a resolver, pero en la continuidad de situaciones mejoraremos", dijo.



Simeone elogió las ocasiones de jugadores como el belga Yannick Carrasco, Marcos Llorente o el argentino Ángel Correa, valoró que están teniendo "un poco más de tranquilidad en ese final donde se definen los partidos", aunque reconoció que les sigue faltando contundencia.



"No estamos siendo contundentes en esa parte del campo pero sí estamos generando esa situación que te acerca al gol", añadió el entrenador, que espera "un partido durísimo" en Salzburgo, contra un equipo austríaco que también podría pasar a octavos de final si gana, mientras al Atlético le vale ganar y empatar.



"Será un partido durísimo contra el Salzburgo en su casa, un equipo rápido, dinámico, que compite bien y no tiene ningún tipo de miedo. Nos encontraremos un gran rival seguro", pronosticó.



Respecto a que si esa falta de contundencia se puede deber a la ausencia de sus dos arietes, el uruguayo Luis Suárez por su positivo en COVID-19 y Diego Costa por una trombosis, Simeone consideró que decir eso "no sería justo" con sus jugadores de ataque, que están "trabajando muy bien".



"A Luis le tocó pasar por el coronavirus, seguramente se incorporará estos días, Diego tardará un tiempo más. El trabajo está siendo bueno, seguramente tenemos que buscar mejorar en los entrenamientos estas situaciones de finalización, lo estamos intentando, se ve el progreso, en el primera parte de hoy. Estamos buscando ese entrenamiento que genere la continuidad de situaciones para que cuando aparezca la jugada sea común y se resuelva con la tranquilidad que pide el momento en el área", argumentó Simeone. / EFE