El Real Madrid más bipolar no tiene margen para el error en Kiev

"No tengo explicación. Alternamos buenos y malos momentos, el otro día en Milán jugamos bien y tres días después, hacer un partido así en casa... Es complicado. Pero es nuestra realidad, no tenemos regularidad. No conseguimos cambiar la dinámica de los partidos y eso me molesta. Y creo que a los jugadores también”.

Ni el propio Zinedine Zidane comprende qué le sucede al Madrid. Un equipo que logra ganar en estadios como el Camp Nou o el Giusseppe Meazza, pero pierde ante el Cádiz y el Alavés. Zizou se encuentra con una plantilla bipolar en el campo y con un partido trascendental contra el Shakhtar en el que buscará sellar su pase a Octavos.

La victoria les da el pase, pero la derrota los condena a la incertidumbre. Ese último escenario es el que quiere evitar Zizou. Aunque el técnico juega también contra el Madrid. La enfermería está llena: Sergio Ramos, Fede Valverde, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola están fuera por lesión; mientras Luka Jovic sigue aislado tras dar positivo en coronavirus.

La única buena noticia de fin de mes que tuvo el francés fue el regreso de su compatriota Karim Benzema tras recuperarse de su molestia en la cadera. Su puesto fue tomado, en su ausencia, por Mariano Díaz que lo suplanto bien con goles y entrega, pero mantener la titularidad dependerá de la forma física del Karim junto a la confianza de Zizou.

Lo cierto es que, a día de hoy, para el club Mariano emerge como el principal recambio de Benzema. Ya es un avance porque comenzó la pretemporada como cuarto delantero, por detrás de Benzema, Luka Jovic y Borja Mayoral. Al Madrid le sobraban dos de los cuatro y el club debatió a lo largo del verano con quién se quedaba como acompañante del francés.

Por Mariano, (de 27 años y con contrato hasta el 2023), apenas llegaron ofertas y el jugador tampoco quería rebajarse el sueldo de casi cinco millones netos. Tampoco ayudó a que hubieran ofertas que Mariano diera positivo del Covid a finales de julio.

A día de hoy ha disputado 247 minutos repartidos en cuatro partidos y ha marcado un gol. No parece gran cosa para diez partidos de liga y cuatro de Champions pero sí lo es si se compara con toda la temporada anterior, en la que solo tuvo 87 minutos entre siete partidos, y marcó un gol (al Barcelona en el Bernabéu).

Enfrente estará un Shakhtar también en baja forma y que llega al partido ante el equipo blanco muy necesitado de puntos después de ser vapuleado en los últimos dos partidos de Liga de Campeones por el M’gladbach, que le metió diez goles (0-6 y 4-0).

Así dos equipos que están decaídos buscarán retornar a la senda de la victoria: el Madrid no tiene margen de error y el Shakhtar tres puntos salvavidas.