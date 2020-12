Messi,Coutinho y Ter Stegen descansan ante el Ferencváros

Liga de Campeones

Martes 1| 8:36 am





Por segundo partido consecutivo en la Champions, Leo Messi descansará y no jugará ante el Ferencváros, donde el Barça no debería tener problemas para derrotar a los húngaros y jugarse el primer puesto final del grupo la semana que viene ante el Juventus en el Camp Nou.



Tampoco están en la lista de convocados Philippe Coutinho y Marc André ter Stegen. El objetivo de los azulgrana es sumar tres puntos más -el Barça ha ganado los cuatro partidos disputados en Europa este curso- y seguir creciendo, después de que en los dos últimos encuentros los azulgrana hayan ganado por dos claros 4-0.



En estos dos partidos, la aparición de Martin Braithwaite ha favorecido el juego de Antoine Griezmann, que parece sentirse más cómodo cuando juega por detrás de un nueve que es capaz de fijar a los centrales contrarios.



La principal duda la tendrá Koeman en el eje central. Viajará Clement Lenglet, pese a que en el último partido tuvo que retirarse por un esguince en el tobillo. Sigue de baja de larga duración Piqué; Samuel Umtiti sigue fuer de la lista, como Ronald Araújo, que ultima su recuperación. Sergi Roberto y Ansu Fati tienen para más tiempo de baja.



Así, en el eje central Koeman solo tiene a Lenglet y a Mingueza, aunque podría darle minutos en esta posición a Junior y dar descanso al francés, para que no se sobrecargue de partidos y poderlo reservar para el encuentro del sábado en Cádiz.



En el lateral derecho, Dest, tendría que ser la principal apuesta; y Junior, si Koeman decide dar descanso a Alba, podría tener minutos como lateral zurdo.



En el doble pivote, Pedri se estrenó en esta posición ante Osasuna; Sergio Busquets jugó la segunda mitad. Pjanic, de Jong y Aleñá son las otras tres opciones que tiene en esta posición.



En las posiciones delanteras, Griezmann y Braithwaite parecen fijos; como Dembélé, que también tendría que ir sumando minutos, sobre todo en partidos de este calibre, que le deberían permitir ir ganando confianza.



El campeón húngaro, Fradi como lo llaman sus aficionados, llega al partido sin opciones y empatado en la última plaza del grupo (1 punto) con el Dinamo de Kiev, sin lesiones importantes y podrá contar con su entrenador, ya que el ucraniano Sergiy Rebrov podrá estar presente en el encuentro tras confirmarse que no está contagiado de la covid-19.



En su último partido de la Liga de Campeones, el club húngaro se lo puso difícil a la Juventus, contra la que acabó perdiendo con un gol de cabeza del delantero español Álvaro Morata en el tiempo de descuento.



El pasado sábado el Ferencváros ganó por dos a cero al MTK en la liga húngara, que domina con 26 puntos, y ninguna derrota en los diez partidos disputados hasta ahora.



Alineaciones probables



Ferencváros: Dibusz; Botka, Frimpong, Blazic, Heister; Laidouni, Haratin; Uzuni, Isael, Nguen; Boli.



FC Barcelona: Neto; Dest, Mingueza, Lenglet o Junior, Junior o Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Trincao y Braithwaite.



Árbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)



Estadio: Puskás Aréna.



Hora: 21:00 CET (19:00 GMT). EFE