Haaland sacó su "rayo de boo" que inmutó a Brujas

Redacción deportes. Un doblete de Erling Haaland y un gol de Thorgan Hazard en la primera parte le dieron al Borussia Dortmund la victoria (0-3) y el liderato de su grupo ante un decepcionante Brujas que no tuvo ninguna posibilidad.



El delantero noruego, que fue duda hasta el último momento, va camino de convertirse una leyenda de la Liga de Campeones. Las dos dianas de hoy hacen que sume catorce goles en los once partidos que ha disputado en la máxima competición europea. Ni Odilon Kossonou ni Simon Deli, los dos encargados de marcarle, pudieron hacerle sombra al gigante noruego, que se entendió especialmente bien con Giovanni Reyna.



El conjunto alemán, con un 4-2-3-1, presentó una defensa inusual debido a las bajas de Mats Hummels y Dan-Axel Zagadou, y Lucien Favre puso en su lugar a Manuel Akanji y Thomas Delaney. El Brujas por su parte se plantó en el césped con un 4-3-3, en lugar de su habitual 3-5-2, y sorprendió con la presencia del ex del Ajax Noa Lang en la delantera en lugar de Charles de Ketelaere.



En los primeros diez minutos pareció que el partido iba a ser igualado. Lang fue el primero en probar suerte con un disparo fuerte, tras un buen avance de Hans Vanaken. Poco después, el desmarque de Krépin Diatta por la izquierda culminó con un centro que Clinton Mata no supo cabecear bien.



En el 12 llegó la primera sustitución del partido. El cuarto árbitro esloveno Dragoslav Peric tomó el relevo de su compatriota, Damir Skomina, pues el colegiado dio muestras de molestias físicas. El parón cortó la racha del Brujas y el conjunto alemán no lo desaprovechó.



El primer gol llegó por la banda izquierda. Mignolet despejó mal un centro de Delaney, Thomas Meunier no llegó, pero detrás estaba Thorgan Hazard, el hermano menor del madridista Eden Hazard, que remató con la izquierda al fondo de la red.



Haaland casi marcó después de un error de Kossonou, pero el portero belga la pudo despejar. El córner consiguiente se envenenó y el gigante noruego remató en dos tiempos. El cabezazo lo repelió Mignolet como pudo, pero el rebote le cayó al delantero a los pies y no perdonó.



Bonaventure Dennis se echó el Brujas a la espalda. Suyas fueron la mayoría de conducciones de pelota que concluían en ocasiones para los suyos. Falló la definición, casi siempre a base de disparos lejanos de Ruud Vormer o de Eduard Sobol que apenas intimidaron al guardameta del Dortmund.



Hazard y Haaland avisaron, con una volea y un disparo lejano respectivamente, que el conjunto alemán aún tenía hambre, en lo que fue el precedente del tercer tanto. Una preciosa triangulación, iniciada con un pase en profundidad de Mahmoud Dahoud a Meunier, la culminó Haaland rematando a placer.



El Brujas, un equipo acostumbrado a ir al ataque, sufría cada vez que perdía la pelota. Diatta lo intentó sin éxito con regates y chut lejanos. Con el 0-3 en el 32, el partido entró en una fase mucho más tranquila.



La escuadra belga fue incapaz de levantar el resultado y la segunda parte perdió la intensidad vivida en los primeros 45 minutos. Lang dejó algún detalle para la galería, Meunier evitó un tanto de Sobol en el 59 gracias a un gran marcaje y Haland no encontró portería en el 62.



Lucien Favre, con la mente puesta en el duelo contra el Bayern Múnich del próximo domingo, en el que está en juego el liderato de la Bundesliga, introdujo cinco cambios en los últimos veinte minutos. Dio descanso a Delaney, Reyna, Julian Brandt, Meunier y Haaland. Al gigante noruego lo sustituyó Reinier, cedido del Real Madrid, pero el brasileño solo disputó siete minutos de partido.



El Brujas probó el gol de la honra sin fe, pues en el ambiente se respiraba que el partido del Jan Breydelstadion estaba muerto. Sobol y Schrijvers lo intentaron con sendos tiros libres que se fueron fuera.



Con los resultados de esta noche, grupo F se aprieta. El Borussia Dortmund se pone líder con seis puntos, el Lazio le sigue con cinco, el Brujas con cuatro y cierra la clasificación el Zenit con uno.



- Ficha técnica:



0 - Brujas: Mignolet; Kossounou, Deli, Clinton Mata; Rits, Vanaken (Schrijvers, m.85), Vormer (Balanta, m.71), Sobol; Bonaventure Dennis (Krmencik, m.85), Diatta, Lang (De Ketelaere, m.76).



3 - Borussia Dortmund: Bürki; Guerreiro, Akanji, Delaney (Bellingham, m.72), Meunier (Morey, m.84); Reyna (Passlack, m.77), Witsel, Dahoud, T. Hazard; Brandt (Reus, m. 72), Haaland (Reinier, m.85).



Goles: 0-1, m.14: Thorgan Hazard. 0-2, m. 18: Haaland. 0-3, m. 32: Haaland.



Árbitro: el esloveno Damir Skomina fue sustituido en el minuto doce por el cuarto árbitro, su compatriota Dragoslav Peric, que no mostró ninguna tarjeta.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo F de la Liga de Campeones, jugado a puerta cerrada en el Jan Breydelstadion, en la ciudad belga de Brujas. EFE