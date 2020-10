Solskjaer defiende la suplencia de Van de Beek

Liga de Campeones

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, defendió este martes la suplencia del holandés Donny Van de Beek y apeló a la "profundidad de la plantilla".



Van de Beek, fichado en el pasado mercado veraniego, aún no ha sido titular con los 'Diablos Rojos' en la Premier League y no disputó ni un solo minuto en el duelo contra el Chelsea del fin de semana.



"Cuando un jugador llega a una nueva liga, a un nuevo equipo, siempre va a necesitar de tiempo para adaptarse. Cuando ha jugado, lo ha hecho muy bien. Eso habla de la profundidad y la calidad de nuestra plantilla, que no necesitamos usarle en cada partido", explicó el técnico noruego en la conferencia de prensa previa al duelo de Liga de Campeones contra el RB Leipzig.



"Donny va a ser una parte importante del equipo este año. Entiendo que ahora toque hablar de él y eso favorezca a algunos periodistas. Sé que tienes poco tiempo en la televisión y hay que apuntar con el dedo rápidamente a algún jugador, pero debéis saber que no hace falta jugar tres partidos de titular para ser parte importante del equipo", afirmó.



"Donny va a ser muy importante para nosotros, no se preocupen por eso", insitió.

EFE