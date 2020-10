Courtois: "Tenemos calidad para ganar la Champions"

Liga de Campeones

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, situó a su equipo entre los favoritos a la Liga de Campeones y aseguró que pese a los malos resultados de las últimas ediciones, anclados en octavos de final, tienen "calidad para ganar la Champions".



La ausencia de fichajes y luchar contra presupuestos millonarios de grandes clubes del panorama europeo no alejan, para Courtois, al Real Madrid de pelear por el título de mayor prestigio a nivel de clubes. "No creo que sea así", opinó. "Confío plenamente en esta plantilla y en que podemos llegar a ganar la Champions".



"Un equipo como el Real Madrid siempre parte como favorito en la competición y nosotros tenemos que demostrarlo en el campo. Tenemos calidad para ganarla", añadió.



Para Courtois la temporada "es muy larga" y pasarán por distintas fases, pero recordó que en la última edición de la Liga de Campeones hicieron "buenos partidos" hasta que cayeron en octavos de final con el Manchester City. "No pasamos pero veo al equipo con ganas, quiere pelear la Champions aunque sabemos que hay otros buenos equipos".



"Somos uno de los favoritos, no el claro para ganarla, pero somos el Real Madrid y siempre vamos a competir para ganarla. Lo bonito de la Champions es que se juega entre los clubes más grandes del mundo", agregó. EFE