Listos los grupos de la 'Orejona'

Redacción Meridiano

La fase de grupos de la UEFA Champions League se sorteó, y dejó buenos choques y grandes cuadros. El campeón de la competencia, el Bayern Múnich, competirá en el A, junto al Atlético de Madrid, Salzburgo y Lokomotiv de Moscú.

El C, estarán el Porto, el Manchester City, Olimpiacos y el Marsella. El actual campeón de la Europa League, Sevilla, competirá por un lugar a los octavos con el Chelsea, Krasnodar y el Rennes.

En el G, el toque místico vuelve dentro del césped de las noches mágicas. Juventus con Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Messi se enfrentan; en el duelo más esperado. Dinamo de Kiev y el Ferencváros completan el grupo.

Al siempre favorito y máximo ganador (13) Real Madrid le tocó un cuadro con rivales de cuidado. El Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach.

Liverpool competirá con el Ajax, la Atalanta y Midtjylland. Zenit hará lo propio con el Borussia Dortmund, Lazio y Brujas y por último cierran el grupo H, PSG, Manchester United, Leipzig y Estambul de Turquía.

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3