Lopetegui califica al Bayern de "equipo mayúsculo", el "mejor del Mundo"

Liga de Campeones

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha calificado al Bayern de Munich alemán, su rival en la Supercopa de Europa el próximo 24 de septiembre en Budapest, como "un equipo mayúsculo" y que, en su opinión, es "ahora mismo el mejor del Mundo".



En declaraciones a UEFA.com recogidas por el Sevilla, Lopetegui explicó su afirmación en que el conjunto bávaro tiene "una fortaleza individual espectacular, un entrenador con mucho mérito por cómo ha cambiado el rumbo dándole personalidad al equipo (Hans-Dieter Flick) y una mentalidad colectiva fuerte".



El entrenador sevillista abundó en sus elogios al Bayern, "que ha ganado de forma brillante su liga, la copa y la Copa de Europa", y garantizó que, pese a su potencial, su equipo preparará la final "con ilusión, ambición, humildad" para no "pasar de puntillas" porque "una Supercopa europea no se juega todos los días"



"Respetamos al rival pero tenemos ambición e ilusión. Tenemos la intención de ser protagonistas aunque no será fácil", aseveró Lopetegui, quien señaló que, pese al poco tiempo que han tenido para preparar el partido, no se van a quejar y, por el contrario, van a "trabajar y a cambiar el chip para preparar la Supercopa" y "luego vendrá LaLiga".



Consideró el técnico vasco que "hay que afrontar cada dificultad cuando venga y no pensar más allá", además de "adaptar a los nuevos y transmitirles lo mismo que el año pasado sabiendo que hay que evolucionar", en la convicción de que el vestuario es una piña y su fortaleza es el "sentimiento de equipo"



"Tiene que seguir siendo así porque individualmente no podemos conseguir nada", afirmó Lopetegui, quien apuntó que "en la final tienes que liderar, gestionar y convencer a unos jugadores", "argumentar, que te entiendan y asuman lo que les dices como algo propio" porque, en caso contrario, es "muy difícil que te sigan". / EFE