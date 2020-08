Francia llega a cinco clubes finalistas de Champions y esperan por el sexto

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

Finalmente el proyecto catarí del París Saint-Germain consiguió llegar al último puerto de su recorrido, la final de la Liga de Campeones de la UEFA, nueve años después de asumir la propiedad del club y gastar un aproximado de 1350 millones de euros en fichaje, para convertirse en el quinto club francés y el primero de la capital en disputar el título del certamen, y a la espera del sexto este miércoles.

Y parece poco entendible que en casi 65 años de la competición de clubes más importante de Europa solo una manito de elencos galos hayan sido finalistas del mismo, menos si uno de los primeros en pelear por el torneo fue el Stade de Reims, subcampeón de la primera Copa de Europa en la temporada 1955-56, cayendo en el duelo decisivo frente al Real Madrid 4-3.

Ellos mismos volverían a la final de la zafra 1958-59, nuevamente sucumbiendo a expensas de los ‘merengues’ 2-0. Luego corrieron 17 años para ver a otro representante francés en instancias cumbres, el Saint-Étienne, que se rindió frente a la supremacía que ejerció el Bayern de Múnich en la década de los 70’s. Los ‘bávaros’ alzaron su tercera ‘orejona’ seguida en 1976 con lauro 1-0.

