Müller: Barcelona tiene problemas pero a partido único todo es posible

El mediapunta alemán Thomas Müller dijo, de cara al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que aunque es claro que el equipo catalán tiene algunos problemas y que el Bayern está en racha, a partido único puede pasar cualquier cosa.



"Nosotros vamos de récord en récord y eso no es coincidencia. Pero tomamos cada partido con humildad. El Barcelona no ganó la liga española y ha mostrado algunos problemas pero a partido único puede pasar cualquier cosa", dijo Müller en declaraciones que recoge la revista "Kicker".



El Bayern está invicto desde el 7 de diciembre de 2019 y desde el 16 de febrero ha ganado todos sus partidos.



El entrenador, Hansi Flick, por su parte, ha dicho que el equipo está preparado y que aunque tiene respeto por el rival, también confía en su propia calidad.



El partido de vuelta contra el Chelsea, en el que el Bayern se impuso por 4-1, mostró, según Flick, que al Bayern no le afectó la pausa tras el final de la temporada alemana, que terminó el 4 de julio con la final de la Copa de Alemania.



El Bayern tuvo dos finales de vacaciones tras la final de la Copa y después, según Flick, los jugadores han vuelto bien a los entrenamientos./ EFE