El Wolfsburgo, el Dortmund y el Eintracht luchan por la Liga de Campeones

Liga Alemana

Jueves 13| 8:54 am





El Wolfsburgo, el Borussia Dortmund y el Eintracht Fráncfort se disputan en las dos últimas jornadas de la Bundesliga dos plazas para la Liga de Campeones, con el título ya asegurado para el Bayern y el RB Leipzig con la clasificación ya definida.



Actualmente el Wolfsburgo, tercero, y el Dortmund, cuarto, estarían clasificados mientras que el Eintracht . con el quinto lugar, debería conformarse con la Liga Europa.



No obstante, las diferencias son mínimas. El Eintracht está solo un punto por debajo del Dortmund y tres puntos por debajo del Wolfsburgo con lo que cualquiera de los tres puede quedarse todavía por fuera.



Sobre el papel, en la penúltima jornada es precisamente el Eintracht el que tiene el rival más accesible en su visita al Schalke, que es colista y está ya condenado al descenso directo.



El Schalke ha tenido una temporada desastrosa, es uno de los peores colistas de la historia de la Bundesliga y solo ha ganado dos partidos en 32 jornadas.



Con ello, aunque el Eintracht ha tenido un bajón en las últimas jornadas parte como claro favorito y tiene la posibilidad de poner bajo presión al Dortmund y al Wolfsburgo que juegan el domingo.



El Dortmund, que tiene una racha positiva, visitará al Maguncia, que viene de empatarle al Eintracht y tiene una serie de nueve partidos sin perder que lo tiene al borde de asegurar matemáticamente la permanencia.



El Wolfsburgo, por su parte, visitará al Leipzig que ya no se juega nada.



En la lucha contra el descenso hay dos partidos importantes que son el Augsburgo-Werder Bremen y el Hertha-Colonia.



Quien pierda entre el Augsburgo y el Bremen puede verse contra la pared de cara a la última jornada. El Augsburgo, si gana, evitaría al menos el descenso directo lo mismo que el Hertha.



La situación más dramática es la del Colonia, actualmente penúltimo aunque con una victoria sobre el Hertha podría, si los otros resultados le ayudan, salir de la zona de descenso.



El Bayern, ya campeón, jugará contra el Friburgo. Robert Lewandowski tiene la posibilidad, en las dos jornadas que quedan, de igualar y superar el récord de 40 goles en una temporada de Gerd Müller para el que le falta solo un gol.



Sin embargo, Lewandowski ha interrumpido el último entrenamiento y no es claro que pueda estar en el campo el sábado.



El siguiente es el programa completo de la jornada:



Sábado:



Borussia Mönchengladbach-Vfb Stuttgart, Bayer Leverkusen-Union Berlín, Friburgo-Bayern, Hertha-Colonia, Schalke-Eintracht Fráncfort, Augsburgo-Werder Bremen y Arminia Bielefeld-Hoffenheim. (15:30).



Domingo:



Maguncia-Borussia Dortmund (18:00) y RB Leipzig-Wolfsburgo (20:30).EFE