Nagelsmann dice que no ha hablado con el Bayern sobre sucesión de Flick

Liga Alemana

Miércoles 14| 9:29 am





El entrenador del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, dijo este miércoles que no ha tenido contacto alguno con el Bayern sobre una posible sucesión de Hansi Flick en el banquillo bávaro, saliendo al paso a rumores que había puesto a circular el ex internacional Lothar Matthäus en un comentario para la cadena "Sky".



"No ha habido ni hay conversaciones con el Bayern. No sé de donde sacó esas informaciones", dijo Nagelsmann a través de las redes sociales.



"Eso también es válido para mis representantes. Ellos no proceden de forma autónoma sino hacen gestiones que les pido que hagan", agregó.



Nagelsmann tiene contrato con el Leipzig hasta 2023 y no tiene cláusula de rescisión.



"Normalmente cuando firmó un contrato lo hago de forma plenamente consiente. Naturalmente en fútbol pasan cosas que puede llevar a que una relación se acabe antes de lo planeado pero en mi caso eso solo pasaría si hubiera un consenso (con el Leipzig", explicó.



"Nunca iniciaría una lucha abierta para salir de mi contrato", agregó.



Nagelsmann dijo que tampoco ha hablado al respecto con el presidente del Leipzig, Oliver Mintzlaff, "porque no hay nada que hablar".



Mintzlaff ya se ha mostrado convencido en otras ocasiones de que Nagelsmann seguirá siendo el entrenador del Leipzig en la próxima temporada.



El Leipzig es actualmente segundo en la clasificación de la Bundesliga, cinco puntos por debajo del Bayern.EFE