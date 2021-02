Kroos: "Alaba tiene calidad para el Madrid pero la calidad no basta"

Liga Alemana

Lunes 22| 10:51 am





El internacional alemán Toni Kroos dijo que el defensa austriaco David Alaba tiene calidad para jugar en el Real Madrid pero advirtió que para triunfar en el equipo blanco la calidad no basta y que hay otros factores, ante todo mentales, que pesan mucho.



"Creo que hay muchos jugadores que han estado aquí que tenían suficiente calidad. Pero aquí necesitas también tener presencia física y que la cabeza esté en orden cuando las cosas no funcionan. Necesitas más que calidad deportiva", dijo Alaba en una entrevista con el canal de pago Sky.



Alaba termina contrato al final de esta temporada con el Bayern Múnich, dejará el club bávaro y su nombre se asocia de forma insistente al Real Madrid.



"He leído el nombre de Alaba en relación con el Real Madrid pero no tengo informaciones al respecto", dijo Kroos que compartió vestuario con el austríaco en su época en el Bayern.



"Quien es titular en el Bayern tiene la calidad para jugar también en el Real Madrid. Eso es claro, pero hay que esperar a ver lo que ocurre", agregó. / EFE