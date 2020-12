El Dortmund descarta fichar un delantero en invierno tras lesión de Haaland

Liga Alemana

Martes 15| 8:57 am





El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, descartó fichar un delantero en invierno, pese a lo que ha sufrido el equipo con la lesión de Erling Haaland, y confió tanto en la recuperación del noruego como en la progresión del juvenil Youssufa Moukoko.



Según Zorc, Haaland, que probablemente regresará en enero, quiere siempre disputar cada minuto y, además, el Dortmund no quiere poner a nadie más por delante en la evolución de Moukoko que, con 16 años, se ha convertido en el debutante más joven de la historia de la Bundesliga y de la Liga de Campeones.



"En primer lugar conocemos a Haaland que quiere estar cada minuto en el campo", dijo Zorc en declaraciones que recoge la revista "Kicker".



"El segundo punto es que queremos una progresión de Youssufa y no queremos ponerle a nadie en su camino. Esperamos que en los próximos meses y las próximas semanas tenga sus minutos, en los entrenamientos ya ha mostrado de lo que es capaz", añadió,



La tercera razón es que fichar un delantero que pudiera reemplazar a Haaland tendría un costo que el club no quiere asumir en medio de la crisis generada por el coronavirus.EFE