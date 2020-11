El Bayern no renovará a Jerome Boateng, según diario alemán

Liga Alemana

El Bayern Múnich no renovará el contrato del central Jerome Boateng, que vence a finales de esta temporada, según informaciones del diario "Bild", lo que, de hacerse realidad, pondría fin a una relación de una década entre el club bávaro y el el exinternacional alemán.



No obstante, ya en varias ocasiones Boateng ha estado en la rampa de salida pese a lo cual ha seguido vistiendo la camiseta del equipo muniqués.



La última vez fue a comienzos de la temporada anterior cuando el entonces presidente Uli Hoeness le recomendó públicamente a Boateng que buscase un nuevo club.



Sin embargo, Boateng no solo siguió en Múnich sino que hizo una excelente temporada y contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones.



Boateng tiene actualmente 32 años con lo que el fin de su paso por Múnich no sería descabellado.



Ya a comienzos de la temporada anterior el plan era renovar el centro de la defensa y se consideraba que los titulares debían ser Niklas Süle y Lucas Hernández, lo que llevó que Mats Hummels dejase el club.



Sin embargo, tanto Süle como Hernández sufrieron lesiones graves con lo que la pareja habitual terminó siendo formada por Boateng y David Alaba, que pasó del lateral izquierdo al centro de la defensa donde de momento es inamovible.



La renovación de Alaba, deseada por el Bayern, está empantanada lo que sumado a una eventual marcha de Boateng podría cambiar la situación en el centro de la defensa bávara.



Es claro que el entrenador Hansi Flick puede volver al plan original de jugar con Süle y Lucas Hernández, siempre y cuando Alphonso Davies vuelva a la forma de la temporada pasada para jugar como lateral izquierdo.



Como alternativa están Tanguy Nianzu y Benjamin Pavard, que actualmente juega como lateral derecho.



No obstante, sería bastante probable que el Bayern buscase también alternativas en el mercado de fichajes.EFE