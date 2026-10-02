Vinotinto de Futsal manda en el sudamericano y avanza a semifinales

La Vinotinto Futsal es una de las selecciones con mayor nivel en Conmebol. Un equipo con mucho talento, sacrificio y hambre de triunfos que en el Sudamericano Sub-20 alcanzó la fase final tras ganar su grupo. Ahora se prepara para afrontar los juegos más importantes del torneo.

Venezuela ganó el Grupo A con 10 puntos, donde estaban: Colombia, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El triunfo que selló la primera posición y la clasificación fue el contundente 3-0 contra Colombia; Emerson Yanez, Diego Medina y Marck Machado anotaron los goles del enfrentamiento.

Ahora en la segunda ronda enfrentarán a Chile que fue el segundo del Grupo B. Un equipo plagado de jugadores de mucha calidad que no dan ninguna pelota por perdida. El encuentro será el próximo sábado 3 de octubre a las 6:30 pm en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

¿Cómo fue el camino de Venezuela en la Fase de Grupos?

La Vinotinto de Futsal inicio el campeonato el pasado sábado 26 de agosto con un duro empate 3-3 contra Uruguay. Un duelo bastante reñido con opciones para ambos equipos, al final el empate fue justo por la calidad que los locales y visitante pusieron en la cancha.

El domingo 27 de agosto enfrentaron a Bolivia, a quienes dominaron con un claro 4-1 para subir en la clasificación. El miércoles 30 sería el turno de enfrentar a Paraguay, con un cerrado 3-2 vencería el equipo nacional en uno de los juegos más llamativos del torneo.

Este pasado jueves 1 de octubre sería el turno de definir el Grupo A entre Venezuela y Colombia. El resultado fue un contundente y dominante 3-0 a favor de la Vinotinto para asegurar el grupo y clasificar a la ronda final del torneo.

Fase Final del Sudamericano Sub-20

El primer juego de la Fase Final se jugará el próximo sábado 3 de octubre el Brasil vs Colombia a las 15:30 horas. El segundo será la presentación de Venezuela vs Chile el mismo día, pero a las 18:30 horas. Dos encuentros vibrantes entre las potencias del futsal sub-20.

La final se jugará el domingo 4 de octubre a las 18:30. La Vinotinto tiene opciones reales de alcanzar la final y de vencer; pero necesitarán ganar a una Chile que no tiene nada que perder en el torneo.